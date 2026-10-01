Yeni Zelanda'da 54. Parlamento, 7 Kasım seçimleri öncesi feshedildi

YENİ Zelanda'da 7 Kasım'da düzenlenecek genel seçimler öncesi, resmi seçim kampanyası sürecinin başlatılması için parlamento feshedildi.

Yeni Zelanda'da 54'üncü Parlamento resmen feshedilerek 7 Kasım'da gerçekleştirilecek genel seçimler öncesinde resmi propaganda ve kampanya süreci başlatıldı. Başkent Wellington'daki yasama organının son oturumunu tamamlamasının ardından alınan fesih kararıyla siyasi partiler seçim çalışmalarına hız verdi. Seçim takvimine göre, yurt dışı temsilciliklerde kayıtlı seçmenler için oy verme işlemleri 21 Ekim'de başlayacak, ülke içindeki erken oy kullanma merkezleri ise 26 Ekim'de kapılarını açacak. Ülkede iktidardaki Ulusal Parti ve muhalefetteki İşçi Partisi başta olmak üzere birçok siyasi parti, kampanya süreci yürütecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı