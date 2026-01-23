Haberler

2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu

2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Global Firepower'ın açıkladığı dünyanın en güçlü orduları sıralamasında Türkiye, askeri kapasitesi, savunma sanayindeki yatırımları ve operasyonel kabiliyetleriyle 9'uncu sırada yer alarak ilk 10'daki konumunu korudu.

  • Global Firepower sıralamasına göre dünyanın en güçlü ordusu Amerika Birleşik Devletleri'dir.
  • Türkiye, Global Firepower sıralamasında 9'uncu sırada yer almaktadır.
  • Global Firepower sıralamasında ilk 10 ülke Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin, Hindistan, Güney Kore, Fransa, Japonya, Birleşik Krallık, Türkiye ve İtalya'dır.

Küresel askeri dengeleri yakından takip edenler için her yıl yayımlanan Global Firepower sıralaması güncellendi. Askeri kapasite, teknoloji seviyesi, lojistik imkânlar ve personel gücü gibi çok sayıda kriter dikkate alınarak hazırlanan listede ülkelerin savunma alanındaki konumları yeniden şekillendi.

ZİRVEDE ABD, TAKİPÇİLERİ RUSYA VE ÇİN

Global Firepower verilerine göre dünyanın en güçlü ordusu ABD oldu. ABD'yi Rusya ve Çin takip ederken, Hindistan dördüncü, Güney Kore ise beşinci sırada yer aldı. Fransa, Japonya ve Birleşik Krallık da ilk 10 içinde yer alan ülkeler arasında bulunuyor.

TÜRKİYE 9'UNCU SIRADA

Listede Türkiye'nin 9'uncu sırada yer alması dikkat çekti. Türkiye, askeri personel gücü, savunma sanayi yatırımları, kara-hava-deniz unsurları ve operasyonel kabiliyetleriyle birçok ülkeyi geride bırakarak ilk 10'da kendine yer buldu. Türkiye'nin hemen ardından İtalya 10'uncu sırada yer aldı.

ORTA SIRALARDA DİKKAT ÇEKEN ÜLKELER

Listenin devamında Brezilya, Almanya, Endonezya, Pakistan ve İsrail gibi ülkeler orta sıralarda konumlandı. İran, Avustralya, İspanya, Mısır ve Ukrayna da ilk 20 içinde yer alan ülkeler arasında bulunuyor.

ASKERİ DENGEDE YATIRIMLAR BELİRLEYİCİ

Uzmanlara göre Global Firepower sıralaması, ülkelerin yalnızca mevcut askeri güçlerini değil, savunma sanayine yaptıkları yatırımların ve teknolojik gelişmelerin de küresel dengelerdeki etkisini ortaya koyuyor. Liste, özellikle son yıllarda artan bölgesel gerilimler nedeniyle yakından takip ediliyor.

Global Firepower'ın açıkladığı dünyanın en güçlü orduları listesi şu şekilde:

1. Amerika Birleşik Devletleri

2. Rusya

3. Çin

4. Hindistan

5. Güney Kore

6. Fransa

7. Japonya

8. Birleşik Krallık

9. Türkiye

10. İtalya

11. Brezilya

12. Almanya

13. Endonezya

14. Pakistan

15. İsrail

16. İran

17. Avustralya

18. İspanya

19. Mısır

20. Ukrayna

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Dünya
14 ünlünün testi pozitif çıktı

14 ünlünün testi pozitif çıktı
Şırnak'ta camide çekilen görüntüler yürekleri ısıttı

Türk-Kürt çatışması çıkarmak isteyenlere en güzel yanıt
Esat Yontunç'un savcılık ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri

Esat Yontunç'un savcılık ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi; İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor

Bakan Tekin görmesin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Teklif yapıldı bile! İşte Fener'in forma giydirmek istediği golcü

Teklif yapıldı bile! İşte Fener'in forma giydirmek istediği golcü
MHP'li Adan'ı çıldırtan AK Partili vekilin kim olduğu ortaya çıktı

MHP'li Adan'ı çıldırtan AK Partili vekilin kim olduğu ortaya çıktı
Rafa Silva ilk günden Benfica'da kriz çıkardı: Tahammül edemeyiz

Rafa Silva ilk günden Benfica'da kriz çıkardı
Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu

Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu
Teklif yapıldı bile! İşte Fener'in forma giydirmek istediği golcü

Teklif yapıldı bile! İşte Fener'in forma giydirmek istediği golcü
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Ne madalya ne prim! Şampiyon olan Senegalli topçulara asıl sürprizi cumhurbaşkanı yaptı

Şampiyon olan Senegalli topçulara asıl sürprizi cumhurbaşkanı yaptı