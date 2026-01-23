2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
Global Firepower'ın açıkladığı dünyanın en güçlü orduları sıralamasında Türkiye, askeri kapasitesi, savunma sanayindeki yatırımları ve operasyonel kabiliyetleriyle 9'uncu sırada yer alarak ilk 10'daki konumunu korudu.
- Global Firepower sıralamasına göre dünyanın en güçlü ordusu Amerika Birleşik Devletleri'dir.
- Türkiye, Global Firepower sıralamasında 9'uncu sırada yer almaktadır.
- Global Firepower sıralamasında ilk 10 ülke Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin, Hindistan, Güney Kore, Fransa, Japonya, Birleşik Krallık, Türkiye ve İtalya'dır.
Küresel askeri dengeleri yakından takip edenler için her yıl yayımlanan Global Firepower sıralaması güncellendi. Askeri kapasite, teknoloji seviyesi, lojistik imkânlar ve personel gücü gibi çok sayıda kriter dikkate alınarak hazırlanan listede ülkelerin savunma alanındaki konumları yeniden şekillendi.
ZİRVEDE ABD, TAKİPÇİLERİ RUSYA VE ÇİN
Global Firepower verilerine göre dünyanın en güçlü ordusu ABD oldu. ABD'yi Rusya ve Çin takip ederken, Hindistan dördüncü, Güney Kore ise beşinci sırada yer aldı. Fransa, Japonya ve Birleşik Krallık da ilk 10 içinde yer alan ülkeler arasında bulunuyor.
TÜRKİYE 9'UNCU SIRADA
Listede Türkiye'nin 9'uncu sırada yer alması dikkat çekti. Türkiye, askeri personel gücü, savunma sanayi yatırımları, kara-hava-deniz unsurları ve operasyonel kabiliyetleriyle birçok ülkeyi geride bırakarak ilk 10'da kendine yer buldu. Türkiye'nin hemen ardından İtalya 10'uncu sırada yer aldı.
ORTA SIRALARDA DİKKAT ÇEKEN ÜLKELER
Listenin devamında Brezilya, Almanya, Endonezya, Pakistan ve İsrail gibi ülkeler orta sıralarda konumlandı. İran, Avustralya, İspanya, Mısır ve Ukrayna da ilk 20 içinde yer alan ülkeler arasında bulunuyor.
ASKERİ DENGEDE YATIRIMLAR BELİRLEYİCİ
Uzmanlara göre Global Firepower sıralaması, ülkelerin yalnızca mevcut askeri güçlerini değil, savunma sanayine yaptıkları yatırımların ve teknolojik gelişmelerin de küresel dengelerdeki etkisini ortaya koyuyor. Liste, özellikle son yıllarda artan bölgesel gerilimler nedeniyle yakından takip ediliyor.
Global Firepower'ın açıkladığı dünyanın en güçlü orduları listesi şu şekilde:
1. Amerika Birleşik Devletleri
2. Rusya
3. Çin
4. Hindistan
5. Güney Kore
6. Fransa
7. Japonya
8. Birleşik Krallık
9. Türkiye
10. İtalya
11. Brezilya
12. Almanya
13. Endonezya
14. Pakistan
15. İsrail
16. İran
17. Avustralya
18. İspanya
19. Mısır
20. Ukrayna