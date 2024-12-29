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Yeni Suriye ordusu, PKK/YPG'nin işgal ettiği 2 mahalleye takviye birlikler gönderdi

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Yeni Suriye ordusu, Halep'in 2 mahallesindeki terör varlığına son vermek için çalışma başlattı. Türkiye'nin defalarca uyardığı terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerine takviye birlikler gönderildi.

Suriye'de kanlı Beşar Esad rejimi 8 Aralık'ta başkent Şam'ın rejim karşıtı gruplar tarafından kontrol edilmesiyle devrilmiş, Esad ise ülkesini terk ederek Moskova'ya kaçmıştı. 27 Kasım'da başlayan yürüyüşle eş zamanlı olarak hem rejim güçleri hem de ülkede bulunan yabancı güçlerin işgali altında bulunan yerler kurtarılmış, Suriye'nin yönetimi Suriyelilere bırakılmıştı. Ancak yabancı güçlerin desteğiyle işgalci olan bir grup daha var: Terör örgütü SDG/PKK/YPG.

ÖZGÜRLÜK ŞAFAĞI OPERASYONU

Suriye Milli Ordusu, Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'yla Tel Rıfat ilçe merkezini, daha sonra Münbiç'i ve sonrasında ise Deyrizor'u teröristlerden temizlemişti.

OPERASYON ERTELENMİŞTİ

30 Kasım'da kontrol altına alınan Halep'in iki mahallesinde; Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde ise terörist varlığı devam ediyor. Suriye Milli Ordusu, sivil hassasiyeti nedeniyle bu mahallelerde operasyon yapmayı ertelemiş ve teröristlere mahallelerden çıkmaları için çok defa uyarıda bulunmuştu.

ONLARCA SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Bu çağrılara kulak asmayan örgüt mensupları ise mahallelerde gizlenerek ve stratejik noktalara konuşlanarak sivilleri ve rejim karşıtı silahlı grupları hedef almaya devam etti. Keskin nişancı teröristlerin saldırılarında onlarca sivil hayatını kaybetti.

SURİYE ORDUSU BÖLGEYİ KUŞATTI

Üstelik bu iki mahallede süren örgüt tacizleri nedeniyle Halep içi ulaşım mesafeleri de ciddi şekilde uzuyor. Halep halkı, bu tehlikeden kaçınmak için uzun yollar kullanmak zorunda kalıyor. Son noktada yeni Suriye ordusu bu iki mahalleye takviye birlikler gönderdi ve mahalleleri kuşattı.

TERÖRİSTLERİN ÖNÜNDE İKİ SEÇENEK VAR

Türkiye'nin defalarca uyardığı terör örgütü PKK/YPG'nin önünde iki seçenek var: Ya çıkacaklar ya da yok edilecekler.

Yeni Suriye ordusu, PKK/YPG'nin işgal ettiği 2 mahalleye takviye birlikler gönderdi
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıMengele:

Askeri alaninda yardim etmemiz gerek boynumuzun borcu

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Haber YorumlarıErcan null:

yolunuz acık olsun Türkiye arkanızda teröristleri temizleyin ülkenizden.

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Haber Yorumlarıİsmail Yasin:

Suriye'nin ordusu mu varmış...

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Haber YorumlarıSerseri KRAL:

IŞİD mi bu IŞİD soytarılar daha önce zaten PYD ve YPG den kaçtılar deliklerden çıkartilar bunları,sadace bunlarla olmaz bi ordu lazım bütün dünya lazım PKK YPG PYD ye karşı bence bu IŞİD farelerle bi olmaz

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Haber YorumlarıDemir Acer:

pkkpydpyd eşittir isiddeashizbullah ayni fare ayni terörüst şekilleri şalvar entari yahudi sakalı

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