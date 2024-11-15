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Yeni imajını gören herkes Aliyev'in sorusuna gönderme yaptı: Ne oldu Paşinyan?

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan yeni imajını takipçileriyle paylaştı. "Merhaba büyüğüm" notuyla paylaştığı videoda Paşinyan elindeki havluyu ilk yüzüne götürdüğünde sakallı, geri çektiğinde ise sakalsız bir şekilde görünüyor. Videoyu izleyen çok sayıda Türk izleyici, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daha önce söylediği "Ne oldu Paşinyan?" sözlerine göndermede bulundu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan paylaştığı video ile yeni imajını takipçilerini beğenisine sundu.

Paşinyan, "Merhaba büyüğüm" notu ile paylaştığı video da elindeki havluyu ilk yüzüne götürdüğünde sakallı, geri çektiğinde ise sakalsız bir şekilde göründü.

Yeni imajını gören herkes Aliyev'in sorusuna gönderme yaptı: Ne oldu Paşinyan?

ALİYEV'İN SORUSUNU GÜNDEME GETİRDİLER

Paşinyan'ın paylaşımı büyük ilgi çekerken, takipçileri olumlu ve olumsuz birçok yorumda bulundu. Bazı Türk takipçileri ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Paşinyan'a yönelik daha önce söylediği "Ne oldu Paşinyan?" sözlerine göndermede bulundu.

Yeni imajını gören herkes Aliyev'in sorusuna gönderme yaptı: Ne oldu Paşinyan?
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıMehmet sadık Kaya:

Şeyime benzemişsin paşinyan:))))

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme20
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Haber YorumlarıCitoles Cipralex:

Adam en azından Aliyev gibi İsrail’e kesintisiz destek vermiyor

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme10
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Haber YorumlarıDODOK DODOK:

Raks edecek Paşınyan...

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıEmre null:

bence pasinyan Musluman oldu açıklayacağı zamanı bekliyor

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıBahtiyar Mete:

Kesin yeni Bi karı bulmuş

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıAliya:

sakallı daha iyi laaa

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

kaymakli dondurma olmussun...

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Haber YorumlarıOzan Arık:

At ile kelebek ilişkisi olmuş??

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Haber YorumlarıYasemin Mermerci:

Anamura kadar yolun var

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Yorum Beğenme1
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