Yeni imajını gören herkes Aliyev'in sorusuna gönderme yaptı: Ne oldu Paşinyan?

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan paylaştığı video ile yeni imajını takipçilerini beğenisine sundu.

Paşinyan, "Merhaba büyüğüm" notu ile paylaştığı video da elindeki havluyu ilk yüzüne götürdüğünde sakallı, geri çektiğinde ise sakalsız bir şekilde göründü.

ALİYEV'İN SORUSUNU GÜNDEME GETİRDİLER

Paşinyan'ın paylaşımı büyük ilgi çekerken, takipçileri olumlu ve olumsuz birçok yorumda bulundu. Bazı Türk takipçileri ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Paşinyan'a yönelik daha önce söylediği "Ne oldu Paşinyan?" sözlerine göndermede bulundu.