Yeni Epstein belgelerinde şok Prens Andrew detayı! Yerdeki kadının üzerine eğilmiş

ABD'de cinsel istismar ve reşit olmayan kız çocuklarının fuhşa zorlanması gibi ağır suçlamalarla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'e ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni Epstein belgeleri, Epstein'in ilişki ağını ve daha önce kamuoyuna yansımayan bazı fotoğrafları gün yüzüne çıkardı.

YERDE HAREKETSİZ YATAN KADININ ÜZERİNE EĞİLMİŞ

Belgelerde, ünvanları elinden alınan Prens Andrew Mountbatten-Windsor'a ait yeni fotoğraflar da yer aldı. Kamuoyuna yansıyan görüntülerde, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in üçüncü çocuğu olan Andrew'un, yüzü gizlenen bir kadının üzerinde çömelmiş şekilde kameraya baktığı görüldü. Yerde sırtüstü uzanan kadının hareketsiz olduğu değerlendiriliyor.

DİĞER KARELERDE FİZİKSEL TEMAS DETAYI

Aynı dosyada yer alan diğer fotoğraflarda ise Andrew'un kadının karnına dokunduğu anlar yer aldı. Görüntülerin ne zaman ve hangi koşullarda çekildiğine dair resmi bir bilgi paylaşılmadı.

Prens Andrew, Epstein mağdurlarından Virginia Giuffre'ye cinsel istismarda bulunduğu iddialarının ardından kraliyet görevlerinden ve ünvanlarından vazgeçmişti. Epstein'in adasında Prens Andrew tarafından tecavüze uğradığını iddia eden ve hiç ispatlayamayan Virginia Giuffre, nisan ayında intihar etmişti.

Virginia Giuffre

CEZAEVİNDEN SONRA BAĞINI KOPARMAMIŞ

Belgeler, Prens Andrew'un çocuk istismarı ağı suçlarından hüküm giymiş Jeffrey Epstein ile bağını, Epstein'in 2009 yılında cezaevinden çıktıktan sonra da koparmadığını ortaya koyuyor.

Paylaşılan bilgilere göre Andrew, Aralık 2010'da New York'a yaptığı özel bir ziyaret sırasında Epstein'in evinde konakladı. Prens Andrew, 2019 yılında BBC Newsnight programına verdiği ve büyük tartışma yaratan röportajda bu ziyaretin amacının Epstein ile olan ilişkisini yüz yüze sonlandırmak olduğunu ileri sürmüştü.

Ancak yeni yayımlanan e-postalar, bu ziyaret sırasında Epstein'in evinde bir akşam yemeği organize edilmesi için davetli listesi hazırlandığını gösterdi. Yazışmalarda, söz konusu yemeğe yönetmen Woody Allen, siyaset yorumcusu George Stephanopoulos, gazeteci Katie Couric ve televizyoncu Charlie Rose gibi kamuoyunda tanınmış isimlerin davet edildiği görüldü. Yemeğe davet edilen isimlerin etkinliğe katılıp katılmadığına dair ise herhangi bir bilgi yer almadı.

"İŞKENCE VİDEOSUNU ÇOK SEVDİM" MAİLİ

Ortaya çıkan belgelerde Jeffrey Epstein tarafından yollanan bir e-mail dikkat çekti. Mailde Epstein'in "Neredesin? İyi misin? İşkence videosunu çok sevdim" yazdığı görüldü.

JEFFREY EPSTEIN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.