Yemen savaşın eşiğinde: 'Birbirimize sarılıp ölmeyi bekliyoruz'

İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan destekli ve uluslararası alanda tanınan hükümet arasındaki ateşkesin çökeceğine dair endişeler artarken, Yemen'in kuzeybatı bölgeleri üzerindeki semalarda savaş uçaklarının sesi yeniden duyuluyor. El Mahrabah mülteci kampında yaşayan aileler halihazırda yıllardır yetersiz beslenme ve kötü sağlık hizmetleriyle yaşamaya çalışıyor. Dünya Gıda Programı, aylardır Husi kontrolündeki bölgelere yardım götüremiyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü, Husi yetkililerinin insani yardım ofislerine baskın düzenlediğini ve onlarca BM ve Sivil Toplum Kuruluşu (STK) çalışanını gözaltına aldığını bildiriyor.Yardım kuruluşları, devam eden gerginliğin, insani yardım malzemeleri için hayati bir geçiş noktası olan Hudeyde gibi önemli limanlardaki operasyonları aksatabileceğini ve milyonlarca Yemenliye yardımı tehlikeye atabileceğini söylüyor.

12 yıldır ailesiyle birlikte kampta yaşayan Amina Mohammed Mansour Razihi, bulabildiği un ve yağı kullanarak, odun ateşinde, hamurla kaplanmış bir tavada ekmek pişiriyor.

"Kampın durumu içler acısı" diyor. "Günde sadece bir öğün yemek yiyoruz. Su yok, elektrik yok ve doğru dürüst evlerimiz yok."Amina ve ailesi üç kez yerlerinden edildi. Suudi savaş uçaklarının gürültüsü onları korkutuyor, "Çünkü saklanacak hiçbir yer yok" diyor."Çadırın içinde bir araya geliyoruz ve birbirimize sarılıyoruz, bir uçak bize saldırırsa birlikte ölmeye hazırız" diyor Amina.

Suudi sınırına yakın hükümet kontrolündeki bölgelere sadece birkaç kilometre uzaklıktaki kamp, şimdi her yaştan binlerce insana ev sahipliği yapıyor. Burada doğan çocuklar, yırtık kıyafetlerle tozlu patikalarda yalınayak dolaşıyor.Amina'nın çadırından çok uzak olmayan bir yerde, Ali Muhammed Humaisi düşüncelere dalmış, kamışlardan yapılmış derme çatma bir barınakta sekiz yıldır yaşadığına ve sadece 20 kilometre uzaktaki ailesine ulaşamadığına inanmakta güçlük çekiyor gibi görünüyor.

Bir gün, babası Muhammed'i ziyaret etmek için yakındaki bir köye gitmek üzere ailesinin evinden ayrıldı. Tam o sırada Suudi destekli hükümet güçlerinin ani bir saldırısı Husi savaşçılarını Haccah vilayetinin Hiran bölgesinde Ali'nin köyü de dahil birçok yerden çekilmeye zorladı ve Ali kendini cephenin yanlış tarafında kapana kısılmış halde buldu.

Ali, sekiz aydır karısı, dört kızı ve oğluyla iletişim kuramıyor. Cep telefonu yok. Ödünç bir telefon bulabildiğinde de zayıf kapsama alanı nedeniyle onlara ulaşamıyor."Onları son arayabildiğimde birlikte ağladık" diyor. "Savaş, yeniden bir araya gelmemizi imkansız hale getirdi."Ali, kuşatma nedeniyle çocuklarının haftalarca aç kaldığını öğrendikten sonra sinir krizi geçirdiğini hatırlıyor. 2022'de ateşkes sağlandıktan sonra bile köylerine giden yol kapalıydı ve Ali, babası, erkek kardeşi ve yeğenleriyle birlikte kampta mahsur kaldı. Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne yaptığı uyarıda, Yemen'in yeniden topyekun bir savaşa sürüklenme riskinin bugün en yüksek seviyede olduğunu belirtti.

Geçen hafta çatışmaların başlamasından bu yana yaklaşık 500 kişi hayatını kaybetti.Birleşmiş Milletler, Husilerin fırlattığı füzelerin sivilleri öldürdüğünü ve yaraladığını, bunlardan birinin Marib Valiliği'ndeki bir mülteci kampının yakınına düştüğünü ve büyük can kaybından kıl payı kurtulduklarını belirtti.Grundberg, "Çeşitli cephe hatlarında gerçekleştirdikleri son saldırılar, giderek daha yoğun çatışmalara yol açarak, savaşın daha da genişlemesi tehdidini doğurdu" dedi. "Yemen zaten 10 yıldan uzun süren bir çatışma yaşadı ve uzun süreli, büyük ölçekli çatışmalara geri dönülmesi siviller için ciddi sonuçlar doğuracak, siyasi bir çözüme giden zorlu yolu daha da zorlaştıracak."

Diğer yandan Suudi uçakları, tesislerine yönelik saldırılara misilleme olarak Yemen'in çeşitli bölgelerini bombaladı.Suudi hükümeti, ülkenin güneyindeki sivil ve ekonomik alanları hedef alan Husi saldırılarında kadın ve çocuklar da dahil en az 73 sivilin yaralandığını açıkladı.Dışişleri Bakanlığı, ülke topraklarına yönelik saldırılara "müsamaha göstermeyeceğini" ve egemenliğini ve güvenliğini savunmak için gerekli önlemleri alma hakkını saklı tuttuğunu açıkladı.Tümgeneral Turki el-Maliki, Abha, Hamis Muşayt, Cizan ve Necran'daki saldırıların "tehlikeli bir tırmanış" olduğunu ve sivilleri korumak ve tehdidi etkisiz hale getirmek için gerekli tüm önlemlerin alınacağını sözlerine ekledi. Yemen hükümeti ise daha önce görülmemiş düzeydeki balistik füze ve insansız hava aracı saldırılarının Marib'de sivil ve askeri kayıplara ve büyük hasara yol açtığını söylüyor. Ayrıca Husi milislerinin stratejik öneme sahip Kızıldeniz limanı Muha'yı ele geçirdiği bildiriliyor.

Muha Limanı Müdürü Abdullah Şerabi, BBC News Arapça'ya yaptığı açıklamada, "Limanda demirli ticari gemiler doğrudan vuruldu. Limanın altyapısının, lojistik tesislerinin, personel konaklama yerlerinin ve operasyonel alanlarının büyük bir kısmı yıkıldı" dedi.Husiler, limandaki sivil tesisleri hedef aldıkları iddialarını reddediyor ve Suudi Arabistan'a ait bir askeri çıkarma gemisi ve ona eşlik eden dört askeri botun hedef alındığını öne sürüyor.Husiler ayrıca yakınlardaki Babülmendep Boğazı'nı Suudi gemilerine kapatarak Kızıldeniz'deki ticari gemileri hedef aldı ve Yanbu'dan Asya pazarlarına giden, Hürmüz Boğazı'na alternatif olarak önem kazanan güzergahları aksattı.

BBC News Arapça'ya konuşan Husi yanlısı Savunma Bakanlığı danışmanı Tuğgeneral Abed Thawr, bu operasyonların Yemen'e yönelik saldırılara ve abluka altına alınmasına karşılık yapıldığını söyledi." Yemen'in coğrafi konumu bize bir avantaj sağladı ve Suudi Arabistan'ın bile başaramadığı sonuçlara ulaşmamızı mümkün kıldı" dedi. "Babülmendep bizim için önemli ve kazandıran bir koz. Suudi Arabistan, buranın kapatılması nedeniyle bir krizle karşı karşıya."Hükümete bağlı medyanın yayımladığı görüntülere göre Yemen ordusu da Husilere karşı insansız hava araçları kullanmaya başladı. El Arabiya dahil Suudi medyasının yayınladığı görüntülerde ise gelişmiş zırhlı araçların ve topçu birliklerinin ön cephelere ulaştığı görülüyor.Suudi medyası da, İran ile rakipleri arasındaki çatışmaların tırmanması halinde Husi milislerinin daha geniş bir bölgesel çatışmaya daha derinlemesine dahil olabileceğine dair endişeyi dile getirdi.ABD-İran müzakerelerinin çıkmaza girmesiyle birlikte Thawr, yakında yeni bir çatışmanın patlak verebileceğini belirtti ve Tahran'a saldırı olması durumunda "topyekun katılacaklarını ve tüm silahlarını kullanacaklarını" söyledi. "İran veya Yemen'in tehdit altında olduğuna inanırsak, Suudi Arabistan içindeki veya Kızıldeniz'deki komşu ülkelerdeki hedeflere saldırabiliriz" diye de ekledi. Suudi askeri strateji uzmanı Hassan Dhafer, "Suudi Arabistan savaş istemiyor, ancak aynı zamanda ulusal güvenliğinin İran'ın baskı aracı haline gelmesine de izin vermeyecek. Herhangi bir yanıt, saldırının ölçeğine ve niteliğine bağlı olacaktır" diyor.

Ancak birçok kişi, sivillerin bir kez daha en ağır yükü taşıyacağından endişe ediyor.İngiliz yardım kuruluşu Oxfam'ın ülke direktörü Ferran Puig, "Son dönemdeki gerilimler Yemen'deki siviller için ciddi bir tehdit oluşturuyor" diyor."İnsani etkiler şimdiden çok ağır ve çatışmaların başlamasından sadece birkaç gün içinde 5.600'den fazla hane yerinden edildi.""Yemen nüfusunun üçte ikisi insani yardıma muhtaç ve binlerce kişi kıtlıkla karşı karşıya."El Mahrabah'a geri dönen Ali, artık ailesini bir daha asla göremeyeceğinden korkuyor."Durum her geçen gün daha da kötüleşiyor" diyor. "Topçu ateşi bize çok yakın. Açlık, yoksulluk ve giderek kötüleşen barınma koşulları hayatı her geçen gün daha da zorlaştırıyor."Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .