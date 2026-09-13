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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! AK Partili isim rakam verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! AK Partili isim rakam verdi
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AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, seçimin 2028 sonrasında yapılacağını düşündüğünü söyledi. Yavuz, tarihin bir hafta erkene alınması halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olabileceğini belirtirken, anketlerde partisinin en yakın rakibinin 7-8 puan önünde olduğunu ifade ederek, "Bütün anketlerde 2023 seçimlerinden daha iyiyiz" dedi.

Ak Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, gazeteci Edip Üzen ile bir araya geldi. Görüşmede seçim takvimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığı ve son anket verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yavuz'un açıklamalarını Üzen sosyal medya hesabından paylaştı.

SEÇİM NE ZAMAN OLUR?

Üzen'in aktardığına göre Yavuz, seçimin zamanlamasına ilişkin soruya, seçimin 2028 sonrasında yapılacağını düşündüğü yanıtını verdi.

"BİR HAFTA ERKENE ALINSA..."

Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığı konusunda ise şunları söyledi:

"Seçim yenilenme olur. Fakat bir hafta erkene dahi alınsa Cumhurbaşkanımız aday olabiliyor."

"BÜTÜN ANKETLERDE 2023'TEN DAHA İYİYİZ"

Anket sonuçlarına da değinen Yavuz, AK Parti ile en yakın rakibi arasında şu anda 7-8 puan fark bulunduğunu belirtti. Yavuz, "Bütün anketlerde 2023 seçimlerinden daha iyiyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com
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