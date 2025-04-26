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Yemen, Şam'daki Büyükelçiliğini Yeniden Açıyor

Yemen, Şam'daki Büyükelçiliğini Yeniden Açıyor
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Yemen Dışişleri Bakanlığı, Şam'daki büyükelçiliğinin 27 Nisan'dan itibaren yeniden faaliyete geçeceğini açıkladı. Bu durum, iki ülke arasındaki tarihi ilişkilerin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

YEMEN Dışişleri Bakanlığı, Şam'daki büyükelçiliğinin 27 Nisan'dan itibaren yeniden faaliyete geçeceğini duyurdu.

Yemen Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, "Yemen Dışişleri Bakanı Şai Muhsin Zindani ve Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani'nin talimatları doğrultusunda, tarihi ve seçkin ilişkilerin bir yansıması olarak Yemen'in Suriye'deki büyükelçiliğinin 27 Nisan itibarıyla çalışmalarını yeniden başlatacağını duyuruyoruz" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, müsteşar Muhammed Izzi Bakir'in maslahatgüzar olarak görevlendirildiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca Yemen'in Şam Büyükelçiliği'nin yeniden faaliyetlerine başlamasının 'iki ülke ve iki kardeş halk arasındaki ilişkilerde tarihi ve diplomatik bir dönüm noktasını' teşkil ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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