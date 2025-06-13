Yemen'den İsrail'e füze saldırısı! Kudüs'te saldırı sirenleri çaldı

Yemen'den İsrail'e füze saldırısı! Kudüs'te saldırı sirenleri çaldı
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İsrail Savunma Kuvvetleri, Yemen merkezli Husiler tarafından İsrail'e çok sayıda füze fırlatıldığını duyurdu. Kudüs'te saldırı sirenlerinin çaldığı belirtilirken, IDF füzelerin önlenmesi için savunma sistemlerini devreye soktu.

Yemen merkezli Husiler tarafından İsrail'e çok sayıda füze fırlatıldı. Saldırı sonrası Kudüs'te saldırı sirenlerinin çaldığı belirtildi.

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından dünyanın gözü bölgeye çevrildi. İran'ın misilleme saldırısı düzenlenmesi beklenirken; sürpriz bir gelişme yaşandı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF)'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptıkları paylaşımda, Yemen merkezli Husiler'den İsrail'e çok sayıda füze fırlatıldığı belirtildi.

SALDIRI SİLENLERİ ÇALDI

Kudüs'te hava saldırısı sirenleri çaldığı kaydedilirken; IDF'den yapılan açıklamada, Yemen'den İsrail'e fırlatılan bir füzenin önlenmesi için çalışıldığı belirtildi.

SALDIRI HUSİLERDEN GELDİ

Yemen'de faaliyet gösteren ve kamuoyunda Husiler olarak bilinen Ensarullah hareketi, kendisini İran liderliğinde şekillenen "Direniş Ekseni'nin" bir parçası olarak tanımlıyor. Grup, Hamas, Lübnan'daki Hizbullah ve bölgedeki diğer silahlı yapılarla birlikte, İsrail, ABD ve Batı'ya karşı ortak bir cephede yer aldığını belirtiyor.

NE OLMUŞTU?

İran, İsrail'in düzenlediği saldırılar nedeniyle çok sayıda üst düzey askeri yetkilinin ve nükleer bilim insanının hayatını kaybettiğini açıklamıştı. İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri'nin İsrail saldırısında hayatını kaybettiği belirtilirken; saldırılarda, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, İran Atom Enerjisi Ajansı Eski Başkanı Feridun Abbasi ve Nükleer bilim insanı Muhammed Mehdi Tehrançi de hayatını kaybetti.

İsrail'in saldırılarında toplamda 78 kişi hayatını kaybederken 329 kişi de yaralandı.

Kaynak: ANKA / Serhat Yılmaz - Dünya
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