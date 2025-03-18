Yemen'deki Husilerden İsrail'e balistik füze saldırısı

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla ABD Ordusu'nun saldırılarını arttırdığı Yemen'de Husiler, ABD'ye karşılık vermelerinin yanı sıra İsrail'e de saldırılar düzenliyor.

İSRAİL'E FÜZE SALDIRISI

Husiler son olarak İsrail'e balistik füzeyle saldırdı. İsrail'in güneyindeki Beerşeba kentinde saldırının ardından siren sesleri yükselirken; kentte büyük bir panik yaşandığı ve yerleşimcilerin hızla sığınaklara koştuğu bildirildi.

"İSRAİL'E ULAŞMADAN DÜŞÜRDÜK"

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Yemen'den atılan balistik füzenin İsrail'e ulaşmadan düşürüldüğü kaydedildi.

HUSİLERDEN İSRAİL'E GAZZE TEPKİSİ

Husilere bağlı SABA haber ajansı, Husi Yüksek Siyasi Konseyi'nin İsrail'in sabah saatlerinde Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılara tepki gösterdiğini aktardı. Ajansın haberine göre, konsey haftalardır Filistin'e yardımların engellenmesinin ardından ABD'nin Yemen'e saldırılarıyla eş zamanlı gerçekleştiği belirtti.

Konsey Filistin halkının söz konusu saldırılar karşısında yalnız bırakılmayacağını, Yemen'in Filistin halkını desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

ABD GEMİSİNE SALDIRMIŞTI

Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkeye yoğun saldırıları sebebiyle ABD'ye ait uçak gemisi USS Harry S. Truman'a balistik füzeler ve İHA'larla saldırmıştı.