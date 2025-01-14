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Husiler'den olay iddia: İsrail Savunma Bakanlığı'nı süpersonik füzeyle vurduk

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İsrail'e son dönemde art arda füze saldırıları düzenleyen Yemen'deki İran destekli Husiler ses getirecek bir saldırı daha gerçekleştirdi. İsrail Savunma Bakanlığı'nı "Filistin 2" adını verdikleri süpersonik füzeyle vurduklarını iddia eden Husiler, hava savunma sistemlerinin başarısız kaldığını ve füzenin hedefe başarıyla ulaştığını açıkladı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail Savunma Bakanlığını "Filistin 2" adını verdikleri süpersonik füzeyle vurduklarını öne sürdü.

"SÜPERSONİK FÜZE HEDEFE BAŞARIYLA ULAŞTI"

İsrail hava savunma sistemlerinin başarısız kaldığı ve süpersonik füzenin hedefe başarıyla ulaştığını iddia eden Seri, bunun son 12 saatte İsrail'e yönelik gerçekleştirdikleri üçüncü saldırı olduğunu belirtti.

ÜLKENİN BİRÇOK YERİNDE SİRENLER ÇALDI

Öte yandan İsrail ordusunun X hesabından yapılan paylaşımda, Yemen'den atılan balistik füze nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde siren seslerinin çaldığı bildirildi. Yemen'den fırlatılan füzenin hava savunma sistemlerince imha edildiğine dikkati çekilen paylaşımda, herhangi bir can kaybının olmadığı kaydedildi.

YEMEN'DEN FIRLATILAN İHA'YI İMHA ETTİLER

İsrail ordusu, dün Yemen'den ülkenin güneyine doğru fırlatılan insansız hava aracının imha edildiğini duyurmuştu. Husiler, İsrail'e yönelik sık sık füze ve İHA saldırıları düzenliyor.

Husiler'den olay iddia: İsrail Savunma Bakanlığı'nı süpersonik füzeyle vurduk
Kaynak: AA / Ekim Devrim Manduz - Dünya
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıMerxas:

siz anca başını vurursunuz.. Musa'nın çocukları biz Kürtlerin kardeşidir. orta doğuyu beraber inşa edeceğiz..

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Haber YorumlarıCan Dersimli:

Ortadoğuda şiilerde olmasa israil istediği gibi at koşturuyor. Bu yüzden esadı devirip iranı yalnızlaştırdılar. Mezhepçi zihniyet ve israil taşeronluğu yapan ülkeler yüzünden de islam coğrafyasında hiçbir zaman kan gözyaşı dinmiyor.

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Haber YorumlarıMurat Celik:

husilere soruyorum kaç tane sivil vatandaş veya askeri vatandaş ölmüş

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Haber YorumlarıMurat Celik:

husiler füze atıyorsan direkt Telavie atman gerekiyor kaç sivil ölmüş ben ona bakarım

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

"DEHİDE" ye CEVAP VERİYORUM : "DEHİDE", seni "YILIN YALANCISI" seçiyorum, çünkü : İsrail, ŞAM'IN 25 kilometre güneyine geldi... Suriye'de 300'den fazla askeri - teknolojik tesisi bombaladı... Suriye'nin EN BÜYÜK BARAJINI ele geçirdi... Suriye'de, "GAZZE'NİN 5 KATI" büyüklüğünde toprak işgal etti... "RECEP", şu anda, şu saniyede Adana-Ceyhan'dan İsrail'e PETROL YOLLAMAYA devam ediyor... Ve SEN burada HİÇ UTANMADAN SIKILMADAN, millete "NE YALANLAR" söylüyorsun !!!... Allah'tan (c.c) kaçamayacaksın

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Haber YorumlarıVll. Murat:

sonra husiler yataktan kalktı ve bu rüyayı anlattı

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Haber Yorumlarıdehide:

Arkadaşlar bu şekilde olmaz. Dünya Lideri Tayyip Erdoğanla konuşun o size taktik versin. Gördünüz çok güzel taktik yapıyor neredeyse kayıpsız Suriyeyi fethetti.Onun tavsiyelerine uyun o zaman İsrail biter.

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Haber YorumlarıZafer Ayyıldız:

Bir siz eksiksiniz zaten

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Haber Yorumlarıahmet kasap:

BU İRAN VE HUSİLER HİİÇ GÜVEN VERMİYORLAR BUNLAR KİME HİZMET EDİYOR

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Haber YorumlarıDenizci:

Bunlar danışıklı dövüş roketler nedense hiç bir zaman isabet etmiyor ölü ve yaralı yok uyanın bunlar hep oyun husilerde hamasda bunların adamları

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