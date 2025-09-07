Haberler

Husiler'den İsrail'deki Ramon Havalimanı'na saldırı! Dumanlar yükseldi



Yemen merkezli Husiler, İsrail'in güneyinde bulunan Eylat şehrindeki Ramon Havalimanı'na patlayıcı yüklü insansız hava aracı ile saldırı gerçekleştirdi. İsrail acil servis tarafından yapılan açıklamada, saldırı sonucunda 2 kişinin yaralandığı bildirildi.





HUSİLER'DEN İSRAİL HAVALİMANINA SALDIRI: 2 YARALI

Açıklamaya göre saldırıda 2 kişi yaralandı. Açıklamada, yaralılardan birinin şarapnel ya da patlama etkisiyle yaralandığı, diğerine ise şiddetli anksiyete nedeniyle müdahale edildiği bildirildi. Bölgeden gelen görüntülerde terminalin yakınlarında dumanların yükseldiği görüldü.

İSRAİL: 3 İHA'YI DÜŞÜRDÜK

İsrail Havalimanları İdaresi'nden yapılan açıklamada, Ramon Havalimanı hava sahasının kapatıldığı duyuruldu. İsrail ordusu ise Yemen'den fırlatılan 3 İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - Dünya
