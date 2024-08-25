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Yemen'de Göçmen Teknesi Battı: 13 Ölü, 14 Kayıp

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Birleşmiş Milletler Göç Örgütü (IOM), Yemen'in Taiz vilayeti açıklarında batan göçmen teknesinde 13 kişinin öldüğünü, 14 kişinin ise kaybolduğunu bildirdi. Arama çalışmaları devam ediyor.

(ANKARA) - Birleşmiş Milletler Göç Örgütü (IOM), geçen salı günü Yemen'in Taiz vilayeti açıklarında batan teknedeki 13 göçmenin öldüğünü, kayıp 14 göçmeni arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

IOM'dan yapılan açıklamada, Yemen'in Taiz vilayeti açıklarında geçen salı günü bir göçmen teknesinin alabora olduğu hatırlatıldı. Doğu Afrika'daki Cibuti'den yola çıkan ve 25 Etiyopyalı ile 2 Yemen vatandaşını taşıyan teknenin Bani al-Hakam nahiyesindeki Dubab bölgesi yakınlarında battığı belirtilen açıklamada, olayda en az 13 kişinin öldüğü, 14 kişinin kaybolduğu belirtildi.

Yemenli kaptan ve yardımcısı da dahil olmak üzere kayıpların bulunması için arama çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, teknenin batma nedeninin henüz belirlenemediği ifade edildi.

Göçmenlerin yolculuklarında korunmalarının sağlaması ve desteklenmesi gerek

IOM'nin Yemen'deki misyon şefi Matt Huber, "Bu son trajedi, göçmenlerin bu rotada karşılaştıkları tehlikeleri keskin bir şekilde hatırlatıyor. Bu tehlikeli sularda kaybedilen her bir can çok fazladır ve bu yıkıcı kayıpları normalleştirmememiz ve bunun yerine göçmenlerin yolculukları boyunca korunmalarını ve desteklenmelerini sağlamak için hep birlikte çalışmamız şarttır" dedi.

IOM'a göre bu yıl, Yemen'e 97 bin 200'den fazla göçmen ulaştı

IOM, her yıl on binlerce mülteci ve göçmenin, çatışmalardan, doğal afetlerden ya da kötü ekonomik koşullardan kaçmak için Afrika Boynuzu'ndan yola çıktığını ve petrol zengini olan Körfez ülkelerine ulaşmak için Kızıldeniz'i geçtiğini ifade etti.

IOM, 2023 yılında Yemen'e 97 bin 200'den fazla kişinin ulaştığını ve bu sayının geçen yılın rakamlarını aştığını kaydetti.

Kaynak: ANKA / Dünya

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