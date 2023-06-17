Yemen'de Esir Takası Müzakereleri Olumlu Atmosferde Geçiyor

Yemen'de çatışan taraflardan meşru hükümet ile İran destekli Husilerin temsilcileri arasındaki esir takası müzakerelerinin olumlu bir atmosferde geçtiği bildirildi. Yemen hükümetinin Esir ve Tutuklular Müzakere Heyeti Sözcüsü Macid Fedail, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde dün Ürdün'ün başkenti Amman'da başlayan müzakerelere ilişkin bilgi verdi.

Yemen'de çatışan taraflardan meşru hükümet ile İran destekli Husilerin temsilcileri arasındaki esir takası müzakerelerinin olumlu bir atmosferde geçtiği bildirildi.

Yemen hükümetinin Esir ve Tutuklular Müzakere Heyeti Sözcüsü Macid Fedail, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde dün Ürdün'ün başkenti Amman'da başlayan müzakerelere ilişkin bilgi verdi.

Fedail, hükümet ile Husiler arasında yürütülen müzakerelerin olumlu bir atmosferde geçtiğini, iki taraf arasındaki tartışmaların sürdüğünü belirtti.

Hükümet heyetinin, "hepsine karşılık hepsinin serbest bırakılması ilkesi temelinde" tüm esirlerin, kaçırılanların ve zorla kaybedilen kişilerin tamamının serbest bırakılmasında ısrarcı olduğunu kaydeden Fedail, (Islah Partisi yetkilisi) Muhammed Kahtan'ın vazgeçilemeyecek öncelikler arasında olduğunu ekledi.

Islah Partisi yetkililerinden Yemenli önde gelen siyasetçi Kahtan, 5 Nisan 2015'te Husiler tarafından alıkonulmuş, o günden bu yana hakkında haber alınamamıştı.

Yemen'de çatışan tarafların temsilcileri, esir takası konusunda müzakerelerde bulunmak üzere dün Ürdün'ün başkenti Amman'da bir araya gelmişti.

Yemen'de hükümete bağlı güçler ile Husiler arasında bugüne kadar birçok cephede esir takası gerçekleştirilirken, tarafların elindeki esir sayısına ilişkin net bilgi bulunmuyor.