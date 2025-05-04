Yemen Başbakanı Ahmed Avad bin Mübarek istifa etti

Yemen Başbakanı Ahmed Avad bin Mübarek birçok zorlukla karşılaştığını, bunlar arasında hükümeti yeniden şekillendirememesinin de bulunduğunu belirterek istifa etti.

Yemen hükümetinde istifa krizi yaşanıyor. Yemen Başbakanı Ahmed Avad bin Mübarek, siyasi anlaşmazlık nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.

İSTİFA MEKTUBU SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Mübarek sosyal medya hesabından, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad Muhammed el-Alimi'ye hitaben yazdığı istifa mektubunu paylaştı. Mübarek istifa mektubunda, "birçok zorlukla" karşılaştığını, bunlar arasında hükümeti yeniden şekillendirememesinin de bulunduğunu belirtti.

Reuters'a konuşan hükümet kaynaklarına göre Mübarek, Yemen Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkanı Reşad El-Alimi ile yetkileri konusunda anlaşmazlık yaşadı. Alimi, Mübarek'in hükümetteki 12 bakanı görevden alma talebini reddetti.

YERİNE ESKİ MALİYE BAKANI ATANDI

Yemen Cumhurbaşkanlığı, başbakanlığa önceki kabinede maliye bakanı olarak görev yapan Salem Saleh Bin Braikas'ın atandığını bildirdi.