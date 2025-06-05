Yaşar Güler, Brüksel'de Ukrayna Savunma Bakanı ile Görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'de Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için bulunduğu Brüksel'de Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile bir görüşme gerçekleştirdi" ifadeleri kullanıldı.