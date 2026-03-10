Yaralı filin kuyruğunu çekti, bedelini hayatıyla ödedi

Haberler

Namibya'da yaralı bir filin öldüğünü zanneden bir kadın, hayvana yaklaşarak fotoğraf çekmek istedi. Ancak fil aniden ayağa kalktı ve kadını ezerek öldürdü. Olay, Namibya'nın Omusati bölgesindeki Omugulugombashe köyü yakınlarında meydana geldi. 46 yaşındaki Klaudia Mwaala, bir gece önce köy tarlalarına zarar verdiği için vurulan erkek filin izini süren yedi köylüyle birlikteydi. Olayın ardından Namibya Çevre Bakanlığı soruşturma başlattı.

Namibya'da yaşanan trajik bir olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yaralı bir filin öldüğünü sanan 46 yaşındaki Klaudia Mwaala, hayvana yaklaşarak selfie çekmek istedi. Ancak fil aniden ayağa kalktı ve Mwaala'yı ezerek öldürdü.

Olay, Omusati bölgesindeki Omugulugombashe köyü yakınlarında meydana geldi. Mwaala, bir gece önce köy tarlalarına zarar verdiği için vurulan erkek filin izini süren yedi köylüyle birlikteydi. Ağır yaralı fil yerde yan yatarken, bacağındaki kurşun yarası dikkat çekiyordu. Hayvan uzun süre hareketsiz kaldığı için köylüler, filin ölü olduğunu düşündü.

O sırada bazı kişiler şaka amaçlı bir iddia ortaya attı: Yaralı filin kuyruğunu çekmek. Mwaala, yaklaşık altı ton ağırlığındaki filin arkasına yaklaşarak kameraya poz verdi. Görüntülerde, kadının önce filin arkasına iki kez vurduğu ve ardından kuyruğunu sertçe çektiği görülüyor. Kısa süre sonra kırmızı tişörtlü başka bir kişi de aynı hareketi yaptı. Köylüler, filin ölü olduğunu düşündükleri için bu hareketler sırasında gülüşmeye devam etti.

Mwaala, filin baş ve dişlerinin yanına giderek selfie çekmek istedi. Ancak filin gözleri bir anda açıldı ve hayvan hızla ayağa kalktı. Bu durum köylüler arasında büyük panik yarattı. Mwaala kaçmaya çalıştı fakat tökezleyerek düştü ve fil onu kısa sürede ezdi. Olay saniyeler içinde gerçekleşti ve köylüler korkudan hiçbir şey yapamadı.

Fil daha sonra bölgeden uzaklaştı. Geri dönen köylüler, Mwaala'nın cansız bedenini yerde ezilmiş halde buldu. Görgü tanıkları, kadının filin başına dokunmak için yaklaşmasıyla olayın başladığını ve filin aniden ayağa kalktığını ifade etti.

Yerel yetkililer olayın ardından soruşturma başlattı. Namibya Çevre Bakanlığı, yaralı filin son derece stresli ve tehlikeli bir durumda olduğunu açıkladı. Olayda filin sorumlu olmadığı ve Mwaala'nın ölümü sırasında hayvanın kendini savunduğu belirtildi.

Bu trajik olay, insan ve vahşi hayvan çatışmalarının Afrika'da ne kadar ciddi boyutlara ulaşabildiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Afrika'da her yıl yüzlerce kişi filler nedeniyle hayatını kaybediyor.

