Yapay zeka şirketi OpenAI (ChatGPT), ABD Savaş Bakanlığı'na tam hizmet vermeye başladı

Yapay zeka modeli Claude'un üreticisi Anthropic firmasıyla Pentagon arasındaki anlaşmazlık sonrası, OpenAI kendi yapay zeka modellerini Pentagon'un gizli ağı içinde kullanmak üzere anlaşmaya vardı.

ABD merkezli yapay zeka şirketi Anthropic'in Üst Yöneticisi (CEO) Dario Amodei, teknolojilerinin sınırsız kullanılmasına yönelik ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) gelen talebe "vicdanen uyamayacaklarını" belirtmişti. Rakip şirket OpenAI (ChatGPT), Pentagon ile el sıkıştı.

Yapay zeka modeli Claude'un üreticisi Anthropic firmasıyla, hükümet sözleşmelerini iptal etme tehdidinde bulunan Pentagon arasındaki anlaşmazlık bir süredir devam ediyordu. Pentagon, şirketten teknolojisindeki tüm güvenlik önlemlerini kaldırmasını ve sınırsız erişim sağlamasını talep etmiş, şirket ise bu taleplere uyamayacağını belirtmişti. OpenAI derinleşen kriz sonrası, kendi yapay zeka modellerini Pentagon'un gizli ağı içinde kullanmak üzere anlaşmaya vardı.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

