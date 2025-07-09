Yapay Zeka ile Dolandırıcılık: ABD Dışişleri Bakanı Taklit Edildi

Yapay Zeka ile Dolandırıcılık: ABD Dışişleri Bakanı Taklit Edildi
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ABD Dışişleri Bakanlığı, yapay zeka kullanarak Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu taklit eden bir dolandırıcının, üst düzey yetkililere ulaşarak sahte mesajlar gönderdiğini açıkladı. Dolandırıcının, Rubio adına sahte bir hesap oluşturarak önemli isimlerle temas kurduğu bildirildi.

Abd Dışişleri Bakanlığı, yapay zeka kullanarak Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu taklit eden bir dolandırıcının, üst düzey yetkililerle temasa geçtiğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, yapay zeka destekli bir yazılım kullanarak Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun sesini ve yazım tarzını taklit eden bir dolandırıcının, üst düzey yetkililere sesli ve yazılı mesajlar gönderdiğini bildirdi. Dolandırıcının, ABD'li siyasiler tarafından sıkça kullanılan 'Signal' isimli mesajlaşma uygulamasında Rubio adına sahte bir hesap oluşturarak üç farklı ülkenin dışişleri bakanları, bir Kongre üyesi ve bir vali ile temas kurduğu belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı, olaya ilişkin kapsamlı soruşturma yürütüleceğini ve benzer bir olayın yaşanmaması için önlem alınacağını kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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