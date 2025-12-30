Yanlış pedal ölümle burun buruna getirdi: O anlar kamerada

Brezilya'da park etmeye çalışan bir kadın sürücünün yaptığı hata, az daha büyük bir faciaya yol açıyordu. Yanlış pedala basan sürücü, aracın aniden ileri fırlamasına neden oldu ve o sırada duvar kenarında duran bir adamı duvara sıkıştırdı.

Olay, Brezilya'nın Camboriu kentinde sakin bir sokakta yaşandı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, kırmızı bir Volkswagen Golf kullanan kadının yolun sağ tarafındaki park yerine yavaşça yanaştığı görülüyor. Park alanının hemen yanında ise bir adam, duvara çömelmiş halde sigara içiyor ve telefonuyla ilgileniyor.

Ancak sürücü park sırasında fren yerine yanlışlıkla gaza basınca araç bir anda hızlanıyor. Ne olduğunu anlayamayan adam, aracın ön tamponu ile arkasındaki duvar arasında sıkışıp kalıyor. O anlar kameralara saniye saniye yansıyor.

Kazayı yapan kadın sürücü, emniyet kemeri takılı haldeyken panikle kapıyı açıyor ve şaşkınlıkla pedallara bakıyor. Kısa bir süre sonra sıkışan adam kendi çabasıyla kurtulmayı başarıyor, sigarasını yere atarak olay yerinden uzaklaşıyor.

Sürücü ise araçtan inerek adama doğru gidiyor ve yaşananlar için özür diliyor. Yerel basında yer alan bilgilere göre, adam kazayı ciddi bir yaralanma olmadan atlattı.

Yetkililer, olayla ilgili başka bir detay paylaşmazken herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığı da henüz bilinmiyor. Bu kaza, Brezilya'da sıkça yaşanan trafik kazalarına bir yenisi olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan ülkede kısa süre önce çok daha acı bir trafik kazası yaşandı. Noel için evlerine gitmek üzere yola çıkan bir aile, korkunç bir kazada hayatını kaybetti. Kazada, iki küçük kız çocuğu da yaşamını yitirdi.

40 yaşındaki Lucas Celestino Reis ile 35 yaşındaki eşi Jéssica Silva da Hora, kızları Ana (8) ve Ísis (3) ile birlikte seyahat ediyordu. Araçta ayrıca Jéssica'nın 19 yaşındaki yeğeni de bulunuyordu. Aileyi taşıyan aracın arkasından ise diğer yakınlarının bulunduğu ikinci bir otomobil geliyordu.

Yolculuk sırasında aileyi takip eden araç, bir süre sonra öndeki aracı gözden kaybetti. Endişelenen baba geri dönerek aracı aramaya başladı. Ancak sonuç alamayınca durumu polise bildirdi.

Saatler süren arama çalışmasının ardından polis ekipleri, kayıp aracı otoyol kenarındaki bir dereye devrilmiş halde buldu. Araçta bulunan beş kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybederek yoldan çıktığını ve aracın dereye yuvarlandığını açıkladı.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, pazar günü Ibicuí kentinde toprağa verildi.