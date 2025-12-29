Haberler

Yakalanan DEAŞ'lılara öfke seli! Halk hastaneyi ablukaya aldı

Yakalanan DEAŞ'lılara öfke seli! Halk hastaneyi ablukaya aldı Haber Videosunu İzle
Yakalanan DEAŞ'lılara öfke seli! Halk hastaneyi ablukaya aldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yalova'da 3 polisin şehit düştüğü operasyonun ardından gözaltına alınan 5 DEAŞ'lı sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. DEAŞ'lıların hastaneye getirildiğini öğrenen yurttaşlar, hastane önünde toplanarak terör örgütü üyelerine tepki gösterdi.

  • Yalova'nın Elmalık köyünde DEAŞ'a yönelik operasyonda polis memurları İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit şehit oldu, 8 polis ve 1 bekçi yaralandı.
  • Operasyonda 5 DEAŞ'lı gözaltına alındı ve 5 kadın ile 6 çocuk sağ olarak tahliye edildi.
  • Gözaltına alınan DEAŞ'lıların hastaneye götürülmesi üzerine vatandaşlar hastane önünde toplanarak tepki gösterdi.

Yalova'nın Elmalık köyünde gece saat 02.00'de terör örgütü DEAŞ'ın hücre evine düzenlenen operasyonda çatışma çıktı. Çıkan çatışmada polis memurları İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit şehit oldu, 8 polis ve 1 bekçi yaralandı. Evde kadın ve çocukların bulunması nedeniyle operasyon büyük bir hassasiyetle yürütüldü; adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edildi.

5 DEAŞ'LI GÖZALTINA ALINDI

Konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyuran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 5 DEAŞ'lının gözaltına alındığını açıklamıştı.

Yakalanan DEAŞ'lılara hastanede öfke seli! Polis kalabalığı güçlükle sakinleştirdi

VATANDAŞLAR HASTANE ÖNÜNE AKIN ETTİ

Gözaltına alınan terör örgütü üyeleri, sağlık kontrolü için çok sayıda polis eşliğinde hastaneye götürüldü. Şüphelilerin hastaneye getirildiğini öğrenen vatandaşlar hastane önüne toplandı.

Yakalanan DEAŞ'lılara hastanede öfke seli! Polis kalabalığı güçlükle sakinleştirdi

POLİS GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRDİ

DEAŞ'lılara, "Allah belanızı versin", "Allah'ınızdan bulun" şeklinde tepki gösteren vatandaşlar, polis tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

Yakalanan DEAŞ'lılara hastanede öfke seli! Polis kalabalığı güçlükle sakinleştirdi

Kaynak: ANKA / Abdullah Karlıdağ - Dünya
Somer Şef'i çileden çıkartan yorum: Yuva yıkanın yuvası olmaz

"Yuva yıkanın yuvası olmaz" yorumu Somer Şef'i çileden çıkarttı
Jeffrey Epstein'ın Prens Andrew ile ilgili gizli kasetler bulunduğu iddia edildi

Jeffrey Epstein'ın Prens Andrew ile ilgili gizli kasetleri bulundu
Fenerbahçeli ünlü oyuncunun tek kelimelik Galatasaray paylaşımı ortalığı karıştırdı

Ünlü oyuncunun tek kelimelik Galatasaray paylaşımı ortalığı karıştırdı
Bursa'da DEAŞ finansörü yakalandı

DEAŞ'ın finansörü Bursa'da operasyonla yakalandı
Kırmızı elbisesiyle Erciyes'te kayak yapıp, gül dağıttı

Dondurucu soğukta şaşkına çeviren anlar! Gören dönüp bir daha baktı
Sevilen dizi apar topar final yaptı, izleyici şokta

Sevilen dizi apar topar final yaptı, izleyici şokta