Yakalanan DEAŞ'lılara öfke seli! Halk hastaneyi ablukaya aldı
Yalova'da 3 polisin şehit düştüğü operasyonun ardından gözaltına alınan 5 DEAŞ'lı sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. DEAŞ'lıların hastaneye getirildiğini öğrenen yurttaşlar, hastane önünde toplanarak terör örgütü üyelerine tepki gösterdi.
- Yalova'nın Elmalık köyünde DEAŞ'a yönelik operasyonda polis memurları İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit şehit oldu, 8 polis ve 1 bekçi yaralandı.
- Operasyonda 5 DEAŞ'lı gözaltına alındı ve 5 kadın ile 6 çocuk sağ olarak tahliye edildi.
- Gözaltına alınan DEAŞ'lıların hastaneye götürülmesi üzerine vatandaşlar hastane önünde toplanarak tepki gösterdi.
Yalova'nın Elmalık köyünde gece saat 02.00'de terör örgütü DEAŞ'ın hücre evine düzenlenen operasyonda çatışma çıktı. Çıkan çatışmada polis memurları İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit şehit oldu, 8 polis ve 1 bekçi yaralandı. Evde kadın ve çocukların bulunması nedeniyle operasyon büyük bir hassasiyetle yürütüldü; adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edildi.
5 DEAŞ'LI GÖZALTINA ALINDI
Konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyuran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 5 DEAŞ'lının gözaltına alındığını açıklamıştı.
VATANDAŞLAR HASTANE ÖNÜNE AKIN ETTİ
Gözaltına alınan terör örgütü üyeleri, sağlık kontrolü için çok sayıda polis eşliğinde hastaneye götürüldü. Şüphelilerin hastaneye getirildiğini öğrenen vatandaşlar hastane önüne toplandı.
POLİS GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRDİ
DEAŞ'lılara, "Allah belanızı versin", "Allah'ınızdan bulun" şeklinde tepki gösteren vatandaşlar, polis tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.