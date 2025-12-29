Yakalanan DEAŞ'lılara öfke seli! Halk hastaneyi ablukaya aldı

Yalova'nın Elmalık köyünde gece saat 02.00'de terör örgütü DEAŞ'ın hücre evine düzenlenen operasyonda çatışma çıktı. Çıkan çatışmada polis memurları İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit şehit oldu, 8 polis ve 1 bekçi yaralandı. Evde kadın ve çocukların bulunması nedeniyle operasyon büyük bir hassasiyetle yürütüldü; adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edildi.

5 DEAŞ'LI GÖZALTINA ALINDI

Konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyuran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 5 DEAŞ'lının gözaltına alındığını açıklamıştı.

VATANDAŞLAR HASTANE ÖNÜNE AKIN ETTİ

Gözaltına alınan terör örgütü üyeleri, sağlık kontrolü için çok sayıda polis eşliğinde hastaneye götürüldü. Şüphelilerin hastaneye getirildiğini öğrenen vatandaşlar hastane önüne toplandı.

POLİS GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRDİ

DEAŞ'lılara, "Allah belanızı versin", "Allah'ınızdan bulun" şeklinde tepki gösteren vatandaşlar, polis tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.