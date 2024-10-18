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Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş

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Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürülmesine ilişkin çarpıcı detaylar gelmeye devam ediyor. Gazze'nin en güneyinde yer alan Refah'ta bir İsrail işgal devriyesiyle tesadüfen karşılaşan Yahya Sinvar'ın çatışmaya girdiği öğrenilirken bir drone tarafından kaydedilen yer tespit anı da Sinvar'ın son görüntüsü olarak kayda geçti. Tank ateşiyle vurulan eve giren İsrail askerlerinin cesetlerden birinin Hamas liderine benzediğini fark etmesiyle olay gündeme geldi.

İsrail tarafından 7 Ekim baskınının mimarı olarak nitelendirilen Hamas lideri Yahya Sinvar, dün Gazze'ye düzenlenen bir operasyonda öldürüldü.

İSRAİL BULMAK İÇİN HER YOLU DENEDİ

Bir yılı aşkın süredir ABD'nin desteğiyle aranan Sinvar'ı bulabilmek için istihbarat ağının yanı sıra teknolojik gözetleme cihazları dahil her yöntemi deneyen İsrail ordusunun Hamas liderini planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürdüğü ortaya çıktı.

Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş

İŞGAL DEVRİYESİYLE TESADÜFEN KARŞILAŞTI

Gazze'nin en güneyinde yer alan Refah'ta bir İsrail işgal devriyesiyle tesadüfen karşılaşan Yahya Sinvar, çatışmaya girdi. Bir eve giren Hamas liderinin yeri insansız hava aracıyla tespit edildi, bu Sinvar'a ait son görüntü olarak kayıtlara geçti.

CESETLERDEN BİRİNİN ONA AİT OLDUĞU FARK EDİLDİ

Ev tank ateşiyle vuruldu, işgal askerleri çatışma bölgesine yeniden döndüğünde cesetlerden birinin Hamas liderine benzediğini fark etti ve ardından haber yayıldı.

Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş

GÖZLER HAMAS'IN YAPACAĞI AÇIKLAMADA

Hamas henüz liderinin durumuna dair bir açıklama yapmış değil, İsrailliler ise DNA testiyle Yahya Sinvar'ın kimliğinin belirlendiğini söylüyor.

"İSTİHBARAT ZAFERİ DEĞİL"

Al Jazeera'ya konuşan analist Elijah Magnier, Sinvar'ın öldürülmesinin kesinlikle bir istihbarat operasyonu ya da hedefli suikast olmadığını belirtti. İsrail ve ABD tarafından gelen istihbarat zaferi çıkışlarının sahada gerçekle örtüşmediğini kaydeden askeri analist Magnier, tesadüfen gerçekleşen bir çatışmanın ardından Yahya Sinvar'a bir tünelde değil bir binanın içinde ulaşıldığını söyledi.

Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

Yahya Sinvar Politika İsrail Dünya Refah Gazze

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Yorumlar (10)

Sonby Erdm:

tesadüfmü külahıma anlat adamşarda teknoloji var . dua ile iş yapmıyorlar

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NİTTERSAN:

Yani kafalarına göre her yere bomba yağdırıyorlar...

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Cevap :

İnanmayan süslimanlara duyurulur ! :))

5
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Selim AYDOĞAN:

Kısaca b.. yoluna gitmiş

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İbrahim Demirel:

Pk elebaşları 40 senedir örgüt deki kadınları haremlerine alıp cahilleri dağa gönderdi. Bunlar ise mertçe düşmana karşı savaştı, sağa sola kaçmadı. Helal olsun Allah rahmet eylesin. Allah düşmanın bile Mert olanını versin.

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İbrahim Demirel:

Adamlar bizde ki hainlerin başı gibi milleti kandırıp ölüme gönderip kendileri Almanya’da ABD de yaşamıyor. Adamların başları bile büyük mücadele veriyor her daim sahadalar. Bunlar bize dost tabiki ama Allah düşmanının bile Mert olanını versin.

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Selanikli vedat:

Bin tane koruma ile gezmemiş aslan gibi catışmış şehit olmuş ! Onu tanımıyordum ama benim için büyük bir kahraman artık !

0
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SeyYah Saruhanli:

bekliyorlar ölümü neden bekliyolrlar anlamış degilim karadan saldırın bari.

0
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