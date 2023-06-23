Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da camiye saldırdı Kur'an-ı Kerim'i yırttı

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı organize saldırılara girişen Yahudi yerleşimciler, Urif beldesinde bir camiye saldırarak camideki Kur'an-ı Kerim'i yırttı.

Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinden yüzlerce İsrailli Yahudi yerleşimci, son günlerde bölgedeki Filistin beldelerine saldırılar düzenleyerek onlarca ev ve aracı ateşe verdi, bazı Filistinlileri yaraladı.

Ramallah yakınlarındaki Turmusaya, El-Leben eş-Şarkiye, Es-Saviye ile Nablus'un Huvvara, Burin, Urif, Duma ve Yatma beldeleri Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına maruz kaldı.

Yerleşimciler, Urif beldesinde bir camiye de saldırdı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, yüzleri maskeli ve yanlarında bir köpek bulunan yerleşimci grup, camiye saldırarak etrafa zarar verdi ve yere attıkları Kur'an-ı Kerim'i yırttı.

Batı Şeria'da yasa dışı yerleşim birimi dosyalarından sorumlu Filistin hükümeti yetkilisi Gassan Deglas, yaptığı yazılı açıklamada, "Yaklaşık 200 yerleşimcinin Urif kasabasına saldırdığını, yerleşimci grubun saldırılarının bölgedeki Filistinli gençler tarafından püskürtüldüğünü" kaydetti.

Son günlerde Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik toplu saldırılarını artıran yerleşimciler, çarşamba günü Turmusaya sakinlerine saldırarak 1 Filistinliyi öldürmüş, çok sayıda Filistinliyi de yaralamıştı.

Filistin yönetimi, yerleşimcilerin saldırılarını kınamıştı.

Yahudi yerleşimcilerin, "İsrail ordusunun koruması ve işbirliğinde" saldırılar düzenlediğini vurgulayan Filistin Dışişleri Bakanlığı, yazılı açıklamasında, "Yerleşimci milisler ve terörist unsurlarının Filistin vatandaşlarına, topraklarına, mallarına ve evlerine yönelik saldırılarıyla neden oldukları kanlı gerilimi kınıyoruz." ifadelerine yer vermişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.