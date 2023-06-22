Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da 2 Filistinliyi mermiyle yaraladı

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenledikleri saldırılarda 2 Filistinliyi mermiyle yaraladı. Filistin Dışişleri Bakanlığı saldırıları kınadı. İsrail'in Batı Şeria'daki kanlı baskınları ve abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırıları ile yılbaşından bu yana öldürdüğü Filistinli sayısı 175'e yükseldi.

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenledikleri saldırılarda 2 Filistinliyi mermiyle yaraladı.

Görgü tanıkları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerleşimcilerin İsrail ordusu koruması altında Nablus'a bağlı Calud köyü yakınlarında 2 Filistinlinin evlerine saldırdığını söyledi.

Tanıklar, bölge halkının yerleşimcilere karşı koymak için sokağa çıktığını ve çıkan çatışmalarda yaralananların bulunduğunu aktardı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, "Yerleşimciler, Calud köyüne düzenlediği saldırıda bir genci gerçek mermi ile karnından, plastik mermi ile kafasından yaraladı." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, görgü tanıkları, Yahudi yerleşimcilerin Ramallah yakınlarındaki Turmusaya beldesindeki Eş-Şimaliyye mahallesine yeni bir saldırı girişiminde bulunduğunu, bölge sakinlerinin direnişi sayesinde başarılı olmadıklarını ifade etti.

Filistin Dışişleri Bakanlığı saldırıları kınadı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, son günlerde yerleşimcilerin İsrail ordusunun koruması altında Filistinlilere karşı son olarak Nablus'un güneyindeki Karyut ve Calud köylerine saldırılarını kınadı.

Yahudi yerleşimcilerin, İsrail ordusunun koruması ve işbirliğinde saldırılar düzenlediği vurgulanan açıklamada, "Yerleşimci milislerin ve onların terörist unsurlarının Filistin vatandaşlarına, onların topraklarına, mallarına ve evlerine yönelik saldırılarıyla neden oldukları kanlı gerilimi kınar." ifadesine yer verildi.

Yüzlerce İsrailli yerleşimcinin, dün, Turmusaya beldesine düzenlediği eve ve araçları ateşe verdiği saldırılarda 1 Filistinli ölmüş, 12 Filistinli de gerçek mermiyle yaralanmıştı.

İsrail gerilimi tırmandırıyor

İsrail ordusunun son günlerde işgal altındaki Batı Şeria'da baskın ve saldırılarını artırması ve çok sayıda Filistinlinin ölümüne yol açması bölgede gerilimi tırmandırıyor.

İsrail güçleri, pazartesi günü Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine çok sayıda zırhlı aracın yanı sıra "Apache" tipi helikopterler de kullanarak saldırı düzenlemişti. Saldırıda, ikisi çocuk 7 Filistinli yaşamını yitirmiş, en az 66 Filistinli yaralanmıştı. Çıkan çatışmalarda 7 İsrail askeri de yaralanmıştı.

Cenin'deki kanlı saldırının ardından dün, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yeri Eli'de bir benzin istasyonu yakınında silahlı saldırı düzenlenmiş ve 4 İsrailli yerleşimci ölmüştü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.

İsrail'in Batı Şeria'daki kanlı baskınları ve abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırıları ile yılbaşından bu yana öldürdüğü Filistinli sayısı 175'e yükseldi.