Yağ aldırma ameliyatından sonra kalçasına dönüp bakan kadın hayatının şokunu yaşadı

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan trans model Shauna Brooks, daha iyi ölçülere sahip olmak adına yağ aldırma ameliyatı yaptı. Ancak ameliyattan sonra işler istenildiği gibi gitmedi. Kalçasında büyük bir delik açıldığını gören kadın, hayatının şokunu yaşadı. Yeniden doktora giden kadın, kalçasına Sağlık Bakanlığı'ndan onaysız ve kanserojen bir dolgu nakledildiğini öğrendi. Kalçasında tümör oluşan kadının tedavisi sürüyor.

ABD'de yaşayan trans model Shauna Brooks, uzun süredir hayalini kurduğu kalçayı yaptırmak için ameliyat masasına yattı. Doktorlar Shauna'dan öncelikle yağ alınması gerektiğini söyledi. Bu nedenle önce yağ alma operasyonu gerçekleştirildi.

AMELİYATTAN SONRA OLANLAR OLDU

Ameliyatın iyi geçmesine rağmen daha sonra yaşananlar büyük bir şaşkınlık yarattı. Kalçasına baktığında büyük bir delik gören kadın yeniden doktora koştu ama iş işten geçmişti. Yapılan kontrollerde kadının kalçasına enjekte edilen dolgunun Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmayan ve içerisinde kanserojen madde bulunan bir dolgu olduğu tespit edildi. Dolgunun damarları tıkadığı belirlendi.

BÖLGEDE TÜMÖR OLUŞTU

Silikon nedeniyle bölgede tümörler de meydana geldi. Hemen tedavi programı başlatan doktorlar, kanserin vücuda yayılmasının önüne geçti. Şu anda normal insanlar gibi oturamayan modelinin tedavisi devam ediyor.