Will Smith'in attığı tokat sonrası Oscar Töreni'nde kırmızı halının rengi değişti

Bu hafta düzenlenecek olan Oscar töreninin 1961 yılından beri serilen kırmızı halının rengi değiştirildi. Will Smith'in sahnede Chris Rock'a attığı tokat sonrası güven mesajı vermek için kırmızı halı yerine şampanya rengi halı serilecek. Töreninin ev sahibi Jimmy Kimmel yaptığı açıklamada "Kırmızı halı yerine şampanya rengi halıda karar kıldık ki kan dökülmeyeceğine dair ne kadar kendimize güvendiğimizi gösterelim" dedi.

Bu yıl 95'incisi gerçekleştirilecek olan Oscar Ödül Töreni öncesi hazırlıklar tüm hızıla devam ediyor. Türkiye saatiyle 12 Mart'ı 13 Mart'a bağlayacak gece yapılacak olan Oscar Töreni'nde sanatçıların yürümesi için ikonik Hollywood Bulvarı'na büyük halı serildi. Ancak halıda büyük bir değişiklik yapıldı.

"KAN DÖKÜLMEYECEĞİNE DAİR KENDİMİZE GÜVENİYORUZ"

1961'den beri kırmızı olan ikonik halının rengi şampanya rengiyle değiştirildi. Bunun nedeni ise Will Smith'in Oscar töreninde sahnede Chris Rock'a attığı tokat. Bu yıl da Oscar Töreni bu yıl da talk show sunucusu Jimmy Kimmel'in ev sahipliğinde Hollywood'daki Dolby Theatre'da yapılacak. Törenle ilgili açıklama yaparken Will Smith'in geçen yıl Oscar töreninde Chris Rock'a attığı tokata atıfta bulunan Kimmel,"İnsanlar 'Bu yıl herhangi bir sorun olacak mı? Bu yıl herhangi bir şiddet olacak mı?' diye soruyor. Kesinlikle olmamasını umuyoruz. Kırmızı halı yerine şampanya rengi halıda karar kıldık ki kan dökülmeyeceğine dair ne kadar kendimize güvendiğimizi gösterelim" ifadelerini kullandı.

WIIL SMITH, CHRIS ROCK'A TOKAT ATMIŞTI

Will Smith, geçtiğimiz sene Oscar gecesinde eşi Jada Pinkett Smith hakkında sözleri nedeniyle sunucu Chris Rock'a sahnede tokat atmıştı. Olay sonrası özür dileyen Smith, Akademi tarafından 10 yıl boyunca Oscar törenlerinden ve diğer Akademi etkinliklerinden men edilmişti.