Wikileaks Kurucusu Julian Assange İngiltere'den Ayrıldı

(ANKARA) - ABD'nin Irak ve Afganistan'daki savaş suçlarını ifşa eden Wikileaks'in kurucusu Julian Assange, ABD yetkilileriyle anlaşma sonucu İngiltere'den ayrıldı. Assange, Casusluk Yasası kapsamında kendisine yöneltilen 18 suçlamadan birini kabul etmesi karşılığında serbest kalacak.

Wikileaks'in sosyal medya üzerinden yaptığı basın açıklamasına göre; Julian Assange, 2019'dan beri kaldığı İngiltere'deki yüksek güvenlikli Belmarsh hapishanesinden serbest bırakıldı. Londra'daki Yüksek Mahkeme tarafından kefaletle serbest bırakılan Assange, serbest kaldıktan sonra İngiltere'den ayrıldı.

Wikileaks açıklamasında, Assange'in serbest kalması için uğraşan sivil toplum örgütleri, basın yayın organları ve hak savunucularına teşekkür ederken, "Bu, ABD Adalet Bakanlığı ile uzun süreli müzakereler için alan yarattı ve henüz resmi olarak sonuçlandırılmamış bir anlaşmayı mümkün kıldı. En kısa sürede daha fazla bilgi sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Wikileaks, açıklamasında şunları da kaydetti:

"Günde 23 saat izole edilmiş 2x3 metrelik bir hücrede beş yıldan fazla bir süre kaldıktan sonra, eşi Stella Assange ve babalarını yalnızca parmaklıklar arkasından tanıyan çocuklarıyla yeniden bir araya gelecek. WikiLeaks, hükümet yolsuzlukları ve insan hakları ihlalleriyle ilgili ezber bozan hikayeler yayınladı ve gücü elinde bulunduranları eylemleri nedeniyle sorumlu tuttu. Julian, baş editör olarak bu ilkeler uğruna ve halkın bilgi edinme hakkı için ağır bedeller ödedi."

Bir suçlamayı kabul etti, anlaşma sağlandı

Açıklamada Assange'ın Avustralya'ya döneceği bildirildi. Daha önce, ABD'ye bağlı Kuzey Mariana Adaları Bölge Mahkemesi, Assange'ın anlaşmanın bir parçası olarak suçu kısmen kabul edebileceğini belirten bir belge yayınlamıştı. Kendisine yöneltilen suçlamalardan birini kabul etmesi durumunda Assange'ın beş yıl hapis yattıktan sonra serbest kalmasına izin verebileceği dile getirilmişti.

ABD, WikiLeaks'in kurucusu ile anlaşmaya varmalarının ardından Julian Assange'ın İngiltere'den iade edilmesi talebinden vazgeçmeyi kabul etti. Mahkeme belgelerine göre Assange, kendisine yöneltilen suçlamalar arasında yer alan "ulusal savunma bilgilerini elde etmek ve ifşa etmek için komplo kurmak" suçunu kabul etmesi karşılığında, 62 ay hapis cezasına çarptırılacak ve bu süre halihazırda bir İngiliz hapishanesinde geçirdiği süreye denk gelecek.

Assange'ın anlaşma kapsamında tek bir suçlamayı kabul edeceği duruşma 26 Haziran'da görülecek. Assange'ın mahkemeye kendi ülkesi olan Avustralya'dan katılacağı bildirildi.

ABD'nin Irak ve Afganistan'daki suçları ifşa etmişti

Julian Assange'ın kurucusu olduğu WikiLeaks, 28 Ekim 2010'da ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren 251 bin gizli belgeyi yayınladı. Görüntüler arasında ABD ordusuna ait helikopterden çekilmiş ve Irak'ın başkenti Bağdat'ta 18 sivilin öldürülüş anını gösteren bir video da yer alıyordu.

Assange, Haziran 2012'de Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'ne sığındı ancak 11 Nisan 2019'da büyükelçilikten çıkarılarak gözaltına alındı. Daha sonra Assange, "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanarak Londra'daki Belmarsh Hapishanesi'ne gönderildi.

50 hafta hapse mahkum edilen Assange hakkında iade talebi çerçevesinde cezasını tamamladıktan sonra da tutuklu kalmasına karar verildi; daha sonra ise Yüksek Mahkeme, 10 Aralık 2021'de Assange'ın ABD'ye iade edilebileceğine hükmetti. Dönemin İçişleri Bakanı Priti Patel de, 17 Haziran 2022'de Assange'ın ABD'ye iade edilmesi kararını imzaladı.

ABD, Assange'ı, Afganistan ve Irak'taki savaşlarla ilgili gizli ABD askeri kayıtlarının ve diplomatik mesajların yayımlanması nedeniyle, çoğu Casusluk Yasası kapsamındaki 18 ayrı suçtan yargılamak istiyordu.