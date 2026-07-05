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ABD'nin başkenti Washington'da 250'nci kuruluş yıl dönümü kutlamaları sona erdi

ABD'nin başkenti Washington'da 250'nci kuruluş yıl dönümü kutlamaları sona erdi
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ABD'nin başkenti Washington'da, ülkenin kuruluşunun 250'nci yılı ve 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları, şiddetli fırtına nedeniyle kesintiye uğrasa da havai fişek gösterisiyle tamamlandı. Başkan Trump, konuşmasında 'Amerikan rüyasının geri döndüğünü' söyledi.

ABD'nin başkenti Washington'da ülkenin kuruluşunun 250'nci yılı ve 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları havai fişek gösterisiyle tamamlandı.

ABD'nin başkenti Washington'da, şiddetli fırtına nedeniyle kesintiye uğrayan kutlamalara saatler sonra devam edildi. Kutlamalar kapsamında havai fişek gösterisi yapıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Anıt Alanı'nda yaptığı 40 dakikalık konuşmada ülkenin kuruluşunun 250'nci yılını kutladı. Sahneye yaklaşık 1 saat gecikmeli çıkan Trump, kendi yönetiminde 'Amerikan rüyasının geri döndüğünü' söyledi. Trump, orduyu yeniden inşa ettiğini belirterek, "Özgürlüğün tiranlığa karşı zaferini kutluyoruz. Amerika bugün daha zengin, güvenli ve gururlu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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