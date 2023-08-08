Wall Street Journal'e konuşan bir ECOWAS üst düzey yetkilisi Batı Afrika'nın Nijer'e askeri müdahale için hazır olmadığını söyledi

Nijer'deki askeri darbe sonrası, Batı Afrika'da bulunan ECOWAS ülkeleri tam ölçekli bir müdahale için hazır değil. Cunta, geri adım atmadı. Üst düzey bir ECOWAS komutanı, güçlerini artırma ihtiyacının olduğunu belirtti. Bölgedeki gerilim yükselirken, darbecilere ekonomik baskı yapmayı sürdüreceklerini ve uluslararası kuruluşları kısıtlamalara dahil etmeye çalışacaklarını ifade etti.

Batı Afrika, darbe sonucu iktidarı ele geçiren Nijer'de geniş çaplı bir müdahale için hazır değil. Bölgesel birlik ECOWAS'ın (Ekonomik Topluluk Batı Afrika Ülkeleri) üyelerinin, Nijer'deki askeri cunta karşı bir tam ölçekli müdahale düzenlemeye hazır olmadığı Wall Street Journal tarafından aktarıldı.

Geçtiğimiz ay, 15 ülkeden oluşan bölgesel birlik ECOWAS, devrilen Başkan Mohamed Bazoum'u yeniden göreve getirmezlerse Nijer'deki darbecilere karşı yedi günlük bir ultimatom yayınlamıştı. Ancak cunta geri adım atmayı reddetti.

Ultimatomun sona erdiği pazar günü, Nijer sınırlarındaki ülkelerde silahlı bir müdahale veya hareketlenme işaretine dair hiçbir belirti görülmedi.

WSJ'ye konuşan adı açıklanmayan bir ECOWAS ülkesinden üst düzey bir komutan, bloğun hâlâ tam ölçekli bir operasyon için hazır olmadığını belirtti. "Şu an için böyle bir askeri eyleme katılmadan önce birimlerimizin gücünü artırmamız gerekiyor," dedi ve başarısının iyi bir hazırlığa bağlı olduğunu ekledi.

Gecikme, Burkina Faso ve Mali gibi iki bölgesel ülkenin, Nijer'e herhangi bir askeri müdahalenin "savaş ilanına eşdeğer olacağını" uyarısında bulunduğu bir döneme denk gelir.

Bu arka plana karşı, komutan WSJ'ye, ECOWAS'ın Nijer'deki cunta üzerinde ekonomik yaptırımlarla baskı kurmaya devam edeceğini ve kısıtlamalarla ilgili Afrika Birliği gibi diğer uluslararası kuruluşları da sınırlamalara dahil etmek için harekete geçeceğini belirtti.

Nijer'deki darbe, 26 Temmuz'da başkanlık muhafızları tarafından Bazoum ve ailesinin gözaltına alınmasıyla gerçekleşti ve ABD, Fransa, AB ve Rusya da dahil olmak üzere uluslararası düzeyde kınandı. Bu arada iktidarı ele geçiren grubun sözcüsü Albay Amadou Abdramane, darbenin "güvenlik durumunun kötüleşmesi ve kötü yönetim nedeniyle bilinen rejimi sona erdirmeyi amaçladığını" belirtti. Cunta geçici hükümeti şu anda 2011'den beri başkanlık muhafızlarının başı olan General Abdourahamane Tchiani tarafından yönetiliyor.

Bölgesel gerilim artarken, Nijerli cunta, herhangi bir olası müdahaleye karşı "durup savaşacaklarını" ve ülkenin hava sahasını "daha fazla bir bildirime kadar" kapatacaklarını ve herhangi bir ihlalin "güçlü ve anında bir tepkiyle" karşılanacağını açıkladı.