Vurduğu ayının yanına giden 62 yaşındaki avcı hayatının hatasını yaptı - Haberler

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Vurduğu ayının yanına giden 62 yaşındaki avcı hayatının hatasını yaptı

Haberler.com - Zehra Yaşık - Dünya
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Vurduğu ayının yanına giden 62 yaşındaki avcı hayatının hatasını yaptı

Rusya'nın Sibirya bölgesinde kimliği açıklanmayan 62 yaşındaki avcı, ağaçlık bölgede bir ayıya ateş edip yaraladı. Yaralı ayı avcıya saldırıp öldürdükten sonra aldığı yaralardan dolayı kendisi de öldü. Avcı ve ayının cesedi yaklaşık 50 metrelik mesafelerde bulundu.

Avlanmak için ormana giden 62 yaşındaki adamın ailesi kendisinden haber alamayınca yetkililere haber verdi.

Vurduğu ayının yanına giden 62 yaşındaki avcı hayatının hatasını yaptı

Ormanda yapılan aramada avcı ve ayının cesetleri yan yana bulundu.

Vurduğu ayının yanına giden 62 yaşındaki avcı hayatının hatasını yaptı

Avcının, hayvanı vurduktan sonra ayının öldüğünü sanıp yanına gittiği sırada ayının saldırısı sonucu öldüğü tahmin ediliyor.

Vurduğu ayının yanına giden 62 yaşındaki avcı hayatının hatasını yaptı

Ölen avcının kafasında kırıklar ve vücudunun farklı yerlerinde ayının pençe darbeleri bulundu.

Vurduğu ayının yanına giden 62 yaşındaki avcı hayatının hatasını yaptı

Rusya'da özellikle ulusal park bölgelerinde ayı saldırıları sık yaşanıyor.

Vurduğu ayının yanına giden 62 yaşındaki avcı hayatının hatasını yaptı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Dünya

Sibirya Rusya Dünya Haberler

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Yorumlar (6)

özen66:

etme bulma dünyası

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Halit:

avcılık yasaklanmalı nedir bu arkadaş eskiden imkan yoktu avlanır yerdik şimdi herşeyimiz var zevk için öldürüp yiyoruz bu engellenmeli

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meko:

Bu dünyanın sadece insanlara ait olmadığını öğrenemedik.Ormanlar hayvanların yaşam alanıdır,ayıya üzüldüm.

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