Vurduğu ayının yanına giden 62 yaşındaki avcı hayatının hatasını yaptı
Haberler.com - Zehra Yaşık - Dünya
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Rusya'nın Sibirya bölgesinde kimliği açıklanmayan 62 yaşındaki avcı, ağaçlık bölgede bir ayıya ateş edip yaraladı. Yaralı ayı avcıya saldırıp öldürdükten sonra aldığı yaralardan dolayı kendisi de öldü. Avcı ve ayının cesedi yaklaşık 50 metrelik mesafelerde bulundu.
Avlanmak için ormana giden 62 yaşındaki adamın ailesi kendisinden haber alamayınca yetkililere haber verdi.
Ormanda yapılan aramada avcı ve ayının cesetleri yan yana bulundu.
Avcının, hayvanı vurduktan sonra ayının öldüğünü sanıp yanına gittiği sırada ayının saldırısı sonucu öldüğü tahmin ediliyor.
Ölen avcının kafasında kırıklar ve vücudunun farklı yerlerinde ayının pençe darbeleri bulundu.
Rusya'da özellikle ulusal park bölgelerinde ayı saldırıları sık yaşanıyor.