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Von der Leyen, Husilerin Suudi altyapı saldırılarını enerji güvenliğine tehdit saydı

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Von der Leyen, Husilerin Suudi altyapı saldırılarını enerji güvenliğine tehdit saydı
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AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'daki rafineri ve havalimanlarına saldırısının enerji güvenliğini zayıflattığını söyledi. Von der Leyen, Körfez İşbirliği Konseyi görüşmelerinde bölgesel güvenliğin ele alınacağını belirtti.

(ANKARA) - Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'da rafineri ve havalimanları dahil altyapı tesislerini hedef aldığını belirterek, saldırıların bölgesel istikrarsızlığı artırdığını ve küresel enerji güvenliğini zayıflattığını söyledi.

Suudi Arabistan'ın Cizan ve Necran kentlerindeki havalimanlarının, Yemen'deki Husiler tarafından hedef alınmasının ardından Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Von der Leyen X platfromu üzerinden paylaştığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İran destekli Husiler bir kez daha Suudi Arabistan'daki altyapıyı, aralarında bir rafineri ve havalimanlarının da bulunduğu tesisleri hedef aldı. Bu saldırılar bölgedeki istikrarsızlığı artırmaya, yeni şiddet olaylarını körüklemeye ve küresel enerji güvenliğini zayıflatmaya devam ediyor.

Suudi Arabistan ve Körfez'deki ortaklarımızla dayanışma içindeyiz. Bölgesel güvenlik, bu ayın ilerleyen günlerinde Körfez İşbirliği Konseyi ile yapacağımız görüşmelerin merkezinde yer alacak."

Kaynak: ANKA
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