Vinç operatörü kadının feci ölümü! Takipçileri canlı canlı izledi

Çinli sosyal medya fenomeni ve vinç operatörü iki çocuk annesi Xiao Qiumei, çalıştığı vincin üzerinden canlı yayın yaptığı sırada, 47 metreden aşağı düşüp hayatını kaybetti. Takipçileri fenomenin yere düşüp öldüğü anları canlı canlı izledi.

Xiao Qiumei'nin canlı yayında düşüp ölmesine rağmen ailesi ve sevenleri, fenomenin mesai saati içinde telefonun çantasında bıraktığını ve asla telefon kullanmadığını söyleyerek ölümün arkasında başka bir şey olduğunu iddia etti.

Fakat fenomenin videoyu mesai saatinin hemen bitiminden sonra çektiği ortaya çıkınca acılı aile ikna oldu.

Xiao Qiumei'nin vinç üzerinde bir basamağı atlayıp diğer basamağa adımını atmaya çalıştığı sırada dengesini kaybedip düştüğü ortaya çıktı.

Xiao'nun için yapılan cenaze töreninden sonra cesedi yakılıp külleri bir kutuya koyularak ailesine teslim edildi.