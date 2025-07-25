Vietnam'da Otobüs Kazasında 9 Kişi Hayatını Kaybetti

Vietnam'da Otobüs Kazasında 9 Kişi Hayatını Kaybetti
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Vietnam'ın Ha Tinh eyaletinde, Hanoi'den Da Nang'a giden bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti. Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 16 kişi yaralandı.

VİETNAM'ın Ha Tinh eyaletinde otobüsün devrilmesi sonucu 9 kişinin hayatını kaybetti.

Vietnam'ın orta kesimindeki Ha Tinh eyaletinde, başkent Hanoi'den da Nang'a giden yataklı yolcu otobüsünün, henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildiği bildirildi. Kaza sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 16 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, hayatını kaybedenlerin yaşlarının 4 ila 49 arasında olduğu aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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