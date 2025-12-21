Venezuela Dışişleri Bakanı Gil ile İran Dışişleri Bakanı Arakçi telefonda görüştü

VENEZUELA Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Gil, görüşmede ikili ilişkilerini durumunu gözden geçirdiklerini belirterek, "Ayrıca Karayipler'deki son gelişmeleri, özellikle ABD'nin tehditlerini, korsanlık eylemlerini ve Venezuela petrolü taşıyan tankerlerin alıkonulmasını da ele aldık" ifadelerini kullandı.

Venezuela'nın Tahran yönetiminden tam bir dayanışma örneği gördüğünü ifade eden Gil, ABD'nin Birleşmiş Milletler Şartı'nı ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini kaydetti. Gil, "ABD'nin askeri güçle dayatmaya çalıştığı korsanlık ve uluslararası terörizmle mücadele etmek için İran, her alanda iş birliği teklifinde bulundu" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan da görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD'nin Karayipler bölgesindeki eylemlerini ve Venezuela'ya karşı güç kullanma tehdidini, uluslararası hukukun ve BM Şartı'nın temel ilkelerinin açık bir ihlali olarak nitelendirdi. Venezuela halkına ve seçilmiş hükümetine dayanışma ve destek beyanında bulunarak, barışa açık bir tehdit oluşturan bu yasa dışı ve tek taraflı eylemlere karşı uluslararası toplumun kararlı bir şekilde karşı çıkma sorumluluğunu vurguladı" denildi.