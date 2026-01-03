Haberler

Venezuela'nın Türkiye Büyükelçisi Gutierrez: Türkiye'den resmi kınama bekliyoruz

Venezuela'nın Türkiye Büyükelçisi Gutierrez: Türkiye'den resmi kınama bekliyoruz Haber Videosunu İzle
Venezuela'nın Türkiye Büyükelçisi Gutierrez: Türkiye'den resmi kınama bekliyoruz
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Venezuela'nın Türkiye Büyükelçisi Gutierrez'den ABD'nin saldırılarıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Gutierrez, "ABD ile müzakere etmeyeceğiz, Türkiye'den resmi kınama bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin saldırılarıyla ilgili açıklama yapan Venezuela'nın Türkiye Büyükelçisi Gutierrez,"ABD ile müzakere etmeyeceğiz, Türkiye'den resmi kınama bekliyoruz" dedi.

ABD'DEN VENEZUELA'YA SALDIRI

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta yerel saatle saat 02.00 sıralarında birçok bölgede peş peşe patlamalar yaşandı. Patlamaların ardından halk sokaklara dökülürken ülkede OHAL ilan edildi. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya askeri harekat düzenlediklerini, Devlet Başkanı Maduro ve eşinin yakalandığını açıkladı.

VENEZUELA'NIN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ: TÜRKİYE'DEN RESMİ KINAMA BEKLİYORUZ

Venezuela'nın Türkiye Büyükelçisi Gutierrez'den ise dikkat çeken bir açıklama geldi. Gutierrez, "ABD ile müzakere etmeyeceğiz, Türkiye'den resmi kınama bekliyoruz." dedi.

TÜRKİYE'DEN İLK AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: " Venezuela'da meydana gelen son gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Türkiye, Venezuela'nın istikrarına ve Venezuela halkının huzur ve esenliğine önem atfetmektedir. Mevcut durumun bölgesel ve uluslararası güvenlik açısından olumsuz sonuçlar doğurmamasını teminen tüm tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz. Venezuela'daki krizin uluslararası hukuk çerçevesinde çözüme kavuşturulması yönünde her türlü yapıcı katkıyı sunmaya hazırız. Bu süreçte, Karakas Büyükelçiliğimiz, ülkede bulunan vatandaşlarımızla iletişim ve gerekli koordinasyonu kesintisiz biçimde sürdürmektedir."

Venezuela'nın Türkiye Büyükelçisi Gutierrez: Türkiye'den resmi kınama bekliyoruz

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elif'le ilgili bir sır hala çözülemedi: Araca ulaşamamamız açıklanabilir değil

Günlerdir aranan Elif'le ilgili bir sır hala çözülemedi
Belediye ekiplerinin 'Yardım' videosunun senaryo olduğu ortaya çıktı

"Çalışıyoruz" imajı vermek için yaptıkları rezilliğe bakın
Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur

Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur
Chavez'in sözleri yeniden gündem: Büyükannem dedem için 'O bir katildi' derdi

Sözleri yeniden gündem: Büyükannem dedem için 'O bir katildi' derdi
Elif'le ilgili bir sır hala çözülemedi: Araca ulaşamamamız açıklanabilir değil

Günlerdir aranan Elif'le ilgili bir sır hala çözülemedi
ABD'nin saldırıları Venezuela'nın başkentini cehennem yerine çevirdi

ABD saldırıları sonrası cadde ve sokaklar adeta cehennem yeri
Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar

Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar