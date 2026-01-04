Maduro, Metropolitan Gözaltı Merkezi'ne götürüldü
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, New York'taki bir üste iniş yaptı. İkili, Brooklyn'deki Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde tutulması bekleniyor.
VENEZUELA Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i taşıyan uçağın New York kentinin kuzeyindeki bir üsse indiği bildirildi.
ABD basını, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve Cilia Flores'i taşıyan uçak Stewart Hava Ulusal Muhafız Üssü'ne indiğini duyurdu. Maduro ve Flores'in Brooklyn bölgesindeki federal düzeyli Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde tutulmasının beklendiği aktarıldı.
