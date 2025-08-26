Venezuela'dan Kolombiya Sınırına 15 Bin Güvenlik Gücü Görevlendirilecek

Venezuela'dan Kolombiya Sınırına 15 Bin Güvenlik Gücü Görevlendirilecek
Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, Kolombiya sınırına 15 bin asker ve polis konuşlandırılacağını duyurdu. Güvenlik güçlerinin, özellikle Zulia ve Tachira eyaletlerinde yer alacağı ifade edildi.

VENEZUELA İçişleri, Adalet ve Barış Bakanı Diosdado Cabello, Kolombiya sınırına 15 bin asker ve polisin konuşlandırılacağını bildirdi.

Venezuela İçişleri, Adalet ve Barış Bakanı Diosdado Cabello, Kolombiya sınırındaki Zulia ile Tachira eyaletlerine güvenlik güçlerinin yerleştirileceğini duyurdu. Cabello, kadın ve erkeklerden oluşan 15 bin kişilik asker ile polis konuşlanmasına kısa sürede başlayacaklarını vurgulayarak, "Konuşlanma Tachira sınırına kadar uzanacak. Kolombiya hükümetinden aynı şekilde tüm sınır hattında barışı güvence altına almasını istiyoruz" dedi.

Cabello, son dönemde yapılan operasyonlarla ilgili değerlendirmesinde ise "Operasyonlarda 480'den fazla uzun ve kısa namlulu silah ele geçirdik. Biz burada uyuşturucuyla kökten mücadele ediyoruz, geçici şekilde değil. 2025'te 52 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirdik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
