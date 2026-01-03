Haberler

Venezuela'daki Türk vatandaşına ulaştık: Maduro asıl darbeyi kendi halkından yiyecek
Caracas'ta gece 02.00'de patlama yaşandı, dumanlar yükseldi ve askeri üs yakınında elektrikler kesildi. Trump, Maduro ve eşinin yakalanıp ülke dışına çıkarıldığını açıkladı. Venezuela'daki Türk vatandaşı Muharrem Hayta ise halkın Maduro'yu desteklemediğini ve sokağa dökülmeyeceklerini belirtti.

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta yerel saatle 02.00 sıralarında patlama yaşandı. Kentin üstünde dumanlar yükselirken, şehrin güney kesiminde, büyük bir askeri üssün yakınında elektrik kesintisi yaşandı.

TRUMP: MADURO VE EŞİ ELİMİZDE

ABD Başkanı Trump, Venezuela'ya geniş çaplı, başarılı bir operasyon yapıldığını belirterek Maduro ve eşinin yakalandığını duyurdu. Trump, Maduro ve eşinin Venezuela'dan çıkarıldığını bildirdi.

Tüm dünya bölgedeki gelişmeleri yakından takip ederken Haberler.com olarak Venezuela'da yaşayan Muharrem Hayta isimli Türk vatandaşına ulaşarak bölgedeki son durum hakkında bilgi aldık.

İşte Hayta'nın Haberler.com okurları için anlattıkları;

"Burada sabah saat 2 civarlarında büyük bir patlamayla uyandık. Yakın mesafeden savaş uçaklarının geçtiğini ve bombanın bir ıslık sesiyle büyük bir patlamaya dönüştüğünü yatağımızdan fırlayarak farkına vardık. Hemen dışarı çıktığımda çok fazla insan bunun farkında değildi saat itibariyle.

ALÇAK UÇUŞLA GEÇİŞ YAPTILAR

Anladığımız kadarıyla Amerika kuvvetleri buradaki yaklaşık 40 dakikalık bir mesafedeki Higarote denen yerden girdi. Burada dağlar paralel uzanıyor sahile... Oradan da gizlenerek büyük ihtimalle alçak uçuşla Caracas Vadisi'ne geçerek Caracas'a 5 dakikalık mesafedeki askeri havalimanını bombaladı.

"SOKAKLARA DÖKÜLEN OLMAYACAK"

Bizden sorulan şey şu; acaba milisler sokağa dökülecekler mi? Buradaki milis ya da şöyle söyleyelim, muhalif askerler Amerika'yla herhangi bir bombanın patladığı andan itibaren yerlerini alacaklarını, Maduro'nun etrafındaki askerleri etkisiz hale getireceklerini söylüyorlardı. Buradaki İçişleri Bakanlığı'na bağlı olan milislerin de eğer haber doğruysa etkisiz hale geleceği, sokaklara dökülmeyeceği yönünde...

"HALK MADURO'YU DESTEKLEMİYOR"

Şunu da söyleyebilirim, Venezuela'da kesinlikle halk Maduro'yu desteklemiyor. Biz hayatımızı riske atarak, çok büyük risklerle videolar hazırladık. Buradaki zulmü insanlara duyurmaya çalışıyorduk. Ama şunu bilelim ki Maduro kesinlikle burada destek gören bir lider değil. İnsanları göreceksiniz, yarından itibaren sokaklara dökülüp gösteri yapacaklar."

Haberler.com - Dünya
Haberler.com
