Üye Girişi
Haberler

Venezuela'da Suikast İddiaları: İçişleri Bakanı Cabello, CIA'yi Suçladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, gözaltına alınan birkaç yabancı uyruklunun Devlet Başkanı Maduro'ya suikast planı içinde olduklarını iddia etti. Cabello, bu operasyona CIA'nın liderlik ettiğini öne sürdü. ABD Dışişleri Bakanlığı ise suçlamaları reddetti.

VENEZUELA İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, gözaltına alınan 3 ABD, 2 İspanya ve 1 Çekya vatandaşının Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya suikast düzenleme planı içinde olduklarını söyledi. Cabello, düzenlediği basın toplantısında, "Bu operasyona CIA liderlik ediyor" dedi.

Venezuela İçişleri Bakanı Cabello, operasyon kapsamında yüzlerce silaha el konulduğunu da belirterek, CIA ve İspanya Ulusal İstihbarat Merkezi'nin (CNI) olayla ilişkili olduğunu söyledi. Gözaltına alınan kişilerin Maduro'ya suikast planladığını belirten Cabello, "Hatta bu iki şüpheli bize, Başkan Nicolas Maduro'ya, Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'e, bana ve partimize ve devrimimize liderlik eden başka bir grup yoldaşımıza suikast düzenlemek için çok açık hedeflerle Venezuela'ya getirmek üzere aradıkları bir grup paralı askerden bahsediyor" dedi.

Cabello, buna CIA'in liderlik ettiğini ifade ederek, "Bu operasyonu CIA yönetiyor ve bu bizi şaşırtmıyor ancak İspanya Ulusal İstihbarat Merkezi, CIA'in bu alanda faaliyet gösterdiğini bildiği için her zaman düşük bir profil çizdi" diye konuştu.

ABD SUÇLAMALARI REDDETTİ

Abd Dışişleri Bakanlığı, Cabello'nun yönelttiği suçlamaları reddetti. ABD medyasında yer alan habere göre Dışişleri Bakanlığı, "ABD'nin Maduro'yu devirmeye yönelik bir komploya karıştığı yönündeki iddialar kesinlikle yanlıştır. Washington, Venezuela'daki siyasi krize demokratik bir çözüm bulunmasını desteklemeye devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

YAPTIRIM KARARI AÇIKLANMIŞTI

ABD Hazine Bakanlığı, Venezuela'daki seçimlerde doğru sonuçların paylaşılmasını engelledikleri gerekçesiyle Maduro ve 16 yetkiliye yaptırım kararı verildiğini açıklamıştı. Bakanlık açıklamasında, "Belirlenmiş kişilerin ABD'de bulunan veya ABD'li kişilerin elinde veya kontrolünde bulunan tüm mülkleri ve mülkteki çıkarları engellenmiştir ve OFAC'a bildirilmelidir. Buna ek olarak, yaptırım uygulanan kuruluş ve kişilerle belirli işlem veya faaliyetlerde bulunan finansal kuruluşlar ve diğer kişiler yaptırımlara maruz kalabilir veya bir yaptırım davasına konu olabilir" denilmişti.

Yaptırım uygulanan kişiler arasında Yüksek Mahkeme Başkanı Caryslia Rodriguez, Seçim Konseyi Direktörü Rosalba Gil ve Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Pedro Infante gibi isimler de bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

ABD Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Dışişleri Bakanlığı İçişleri Bakanı Operasyon Venezuela Güvenlik Politika Dünya CIA

Narin Güran ne gördüğü için öldürüldü? İşte olası senaryo

Narin ne gördüğü için öldürüldü? İşte olası senaryo

 Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş! Yenge Hediye Güran'ın gözaltı süresi uzatıldı

Narin cinayetinin düğümünü çözecek gelişme

 Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 63 yıllık dev otobüs firması iflas etti

Türkiye'nin 63 yıllık otobüs firması iflas etti
Kalamış Yat Limanı özelleştirildi! 40 yıl boyunca iş insanı Vahit Karaarslan tarafından işletilecek

Kalamış Yat Limanı'nı 40 yıl boyunca ünlü iş insanı işletecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
HAMSTER KOMBAT 15 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat kombo kartları belli oldu mu? Benfica Santa Clara maçı CANLI izle! Benfica Santa Clara maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Real Sociedad Real Madrid maçı hangi kanalda? Real Madrid maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? 16 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Oğlak, Aslan, İkizler burcu yorumu! 16 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Real Sociedad Real Madrid maçı CANLI izle! Real Sociedad Real Madrid maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Galatasaray Rizespor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS Rizespor geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Benfica maçı hangi kanalda? Benfica Santa Clara maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? S Sport CANLI izle! (REAL SOCİEDAD REAL MADRİD) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Galatasaray Rizespor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! GS Rizespor golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Brighton Ipswich Town maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Brighton Ipswich Town geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Icardi neden yok? Icardi sakat mı, Rizespor maçında neden oynamıyor, yedek mi?
title