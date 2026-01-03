ABD'den Venezuela'ya hava saldırıları: Ülkede acil durum ilan edildi

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta arka arkaya patlamalar meydana geldi.

Kentte birçok bölgede dumanlar yükseliyor ve elektrik kesintileri yaşanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'daki hedeflere saldırılar düzenlenmesi talimatı verdi.

Bu hedefler arasında askeri tesisler de bulunuyor.

Amerikalı yetkililer, Trump'ın kararını BBC'nin ABD'deki yayın ortağı CBS News'a doğruladı.

Venezuela hükümeti ise ABD'nin saldırılarını kınadı.

Hükmetten yapılan açıklamada, " Venezuela, Amerika Birleşik Devletleri'nin mevcut hükümeti tarafından Venezuela topraklarına karşı gerçekleştirilen son derece ciddi askerî saldırıyı uluslararası toplum nezdinde reddediyor, kınıyor ve şiddetle protesto ediyor" denildi.

Hükümet ayrıca ülkedeki tüm güçlere, "emperyalist saldırıyı kınama" çağrısı yaptı.

Bu açıklamanın hemen ardından Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ulusal acil durum ilan etti.

Nicolas Maduro saldırıları, "ABD'nin ülkesinin petrolünü ve madenlerini ele geçirme girişimi" olarak nitelendirerek kınadı.

Maduro, ABD'nin, Venezuela'nın stratejik kaynaklarını ele geçirerek ülkesinin siyasi bağımsızlığına güç kullanarak son vermek" istediğini savundu ve seferberlik ilan etti.