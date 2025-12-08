Venezuela ordusuna binlerce yeni asker katıldı

VENEZUELA'da Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetler'e 5 bin 600 yeni askerin yemin ederek katıldığı bildirildi.

Venezuela basınındaki haberlere göre, hükümetten yapılan açıklamada, 'emperyalist tehditlerin arttığı' gerekçesiyle 5 bin 600 yeni askerin yemin ederek orduya dahil edildiği belirtildi. Bu girişimin, ABD'den gelen tehditler ve Karayipler'e konuşlandırılan ABD askeri filosuna yanıt niteliği taşıdığı vurgulanan açıklamada, yeni askerlerin Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya sadakat yemini ettiği ve Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetler'in (FANB) Venezuela'nın 'istikrarının, barışının, güvenliğinin ve geleceğinin omurgası' olduğu kaydedildi.