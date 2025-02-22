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Vatikan: Papa Franciscus'un sağlık durumu kritik

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Vatikan yaptığı açıklamada, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un sağlık durumunun kritik olduğunu belirtildi. Franciscus'un bu sabah astım krizi geçirdiği, dolayısıyla oksijen desteği aldığı ayrıca trombosit düşüklüğü sebebiyle kan nakli yapıldığı bildirildi.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un sağlık durumunun kritik olduğu belirtilerek, bu sabah astım krizi geçirdiği, dolayısıyla oksijen desteği aldığı ayrıca trombosit düşüklüğü sebebiyle kan nakli yapıldığı bildirildi.

"PAPA'NIN SAĞLIK DURUMU KRİTİK"

Vatikan, ay başında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 14 Şubat'tan bu yana Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde tedavi gören ve burada polimikrobik enfeksiyon ve çift taraflı zatürre teşhisi konan 88 yaşındaki Papa'nın sağlık durumuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Papa'nın sağlık durumu kritik olmaya devam ediyor. Bu nedenle dün açıklandığı gibi Papa henüz tehlikeyi atlatmış değil." ifadeleri kullanıldı.

"UZUN SÜRE ASTIM KRİZİ GEÇİRDİ"

Vatikan'ın açıklamasında, "Bu sabah Papa Franciscus, uzun süre devam eden astım krizi geçirdi ve oksijen tedavisine de ihtiyaç duydu. Bugün yapılan kan testlerinde anemi ile beraber trombosit düşüklüğü (trombositopeni) tespit edildi. Bu durum kan nakli yapılmasını gerektirdi. Papa'nın bilinci yerinde ve gününü koltukta geçirdi ancak düne göre daha sıkıntılı." ifadeleri yer aldı.

Vatikan: Papa Franciscus'un durumu kritik

Vatikan, sabah saatlerinde de Papa'nın hastanede tedavi gördüğü için yarınki geleneksel Pazar duasını yine icra edemeyeceğini ve dua metninin paylaşılacağını bildirdi. Diğer yandan Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin, Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte, Papa Franciscus'un daha önce görevini yapamaz duruma gelmesi halinde istifa edebileceğini söylemesinin bugünlerde yeniden gündeme gelmesine ilişkin, "Bunların hepsi gereksiz spekülasyonlar. Şu an Papa'nın sağlığını ve Vatikan'a dönmesini düşünüyoruz. Önemli olan da bu." dedi.

SON YILLARDA SAĞLIK SORUNLARI ARTTI

2013'ten bu yana Katoliklerin ruhani lideri olan Papa Franciscus, ilk kez 2021'de Gemelli Hastanesi'ne yatmış ve kalın bağırsak ameliyatı geçirmişti. Papa, son olarak 2023'te biri nefes darlığı şikayeti, biri de karın duvarına protez yerleştirilmesi operasyonu olmak üzere iki kez Gemelli Hastanesi'nde tedavi görmüştü. Katoliklerin ruhani lideri, diz ağrıları sebebiyle son yıllarda tekerlekli sandalye kullanıyordu. Papa Franciscus, 9 ve 12 Şubat'ta halka açık iki etkinlikte, bronşit geçirdiğini ve nefes almakta güçlük çektiğini ifade ederek, konuşma yapamamış ve yardımcılarından konuşma metinlerini okumalarını istemişti.

14 Şubat'ta hastaneye kaldırılan, daha sonra solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon olduğu bildirilen Papa'nın sağlık durumuna ilişkin 18 Şubat'ta Vatikan'dan yapılan açıklamada, Papa Franciscus'ta zatürre geliştiği ve klinik durumunun karmaşık bir tablo çizmeyi sürdürdüğü belirtilmişti. Vatikan'ın 19 Şubat'taki açıklamasında, Papa'nın oksijen desteği almadığı ve kendi kendine nefes alabildiği, dünkü açıklamasında "hafif iyileşme" gösterdiği kaydedilmişti. Papa'nın bu hafta sonu için planlanan etkinlikleri de iptal edilmişti.

Vatikan: Papa Franciscus'un sağlık durumu kritik
Kaynak: AA / Dünya
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıSedat Karagoz:

çok geçmiş olsun dedem

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Haber YorumlarıGani Ömür:

Banane papadan Bizim Diyanet ne yaptığı belli değil bunu haber yapmayın.. gerçi kolkola girer yürüyüş yaparlar

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Haber YorumlarıYusuf Yorulmaz:

medyumun dediği çıkıyor sanki? Yusuf GÜNEY haklı çıktı.

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Haber YorumlarıMGk:

Keşke Hz. İsa'yı katleden kavimle mücadele etseydi belki bize de inandırıcı gelirlerdi....

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Haber YorumlarıAdam Bey:

Zion Şeytanyahu ile bi görüşme yaptı dönüşten sonra hastalandı…

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