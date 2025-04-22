Ev kadınlarına emeklilik hakkı geliyor! Primlerin 3'te birini devlet ödeyecek

Detaylar belli oldu! Milyonlarca ev kadınına emeklilik hakkı geliyor
Üç adet çeyrek altın bir asgari ücretle yarışıyor

Üç adet çeyrek altın bir asgari ücretle yarışıyor
Vatikan, Papa Francis'in tabuttaki fotoğraflarını yayınladı

Vatikan paylaştı! İşte Papa Francıs'in açık tabuttaki fotoğrafı
Damacanadan bir bardak su, 1 lira 30 kuruşa doluyor

Bir bardak suyun maliyetini duyan kulaklarına inanamıyor

Vatikan'da Papa Franciscus'un odaları mühürlendi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus dün sabah 88 yaşında hayatını kaybetti. Papa'nın ölümünün ardından şahsi kullanımındaki odaları mühürlendi ve makamın boş olduğu ilan edildi.

Papa Franciscus, dün sabah 88 yaşında hayatını kaybetti. Papa'nın ölümünün ardından Vatikan'da papalar öldüğünde kilise hukukunda öngörülen süreç de başlatılmış oldu. Vatikan'ın resmi yayın organı Vatican News'un haberine göre dün akşam 20.00 sularında ölüm ilanının yüksek sesle okunması ve cenazenin tabuta konulması safhaları gerçekleştirildi.

ODALARI MÜHÜRLENDİ

Bu işlemin ardından Vatikan'da papa öldüğünde ya da istifa ettiğinde bir sonraki papa seçilene dek geçiş sürecini yöneten "Kamerlengo" (Papalık Makam Vekili) Kardinal unvanına sahip Kardinal Kevin Farrell, Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ve Başpiskopos Edgar Pena Parra ile beraber, Papa Franciscus'un konutu ve Papalık Sarayı'nda şahsi kullanımındaki odaları kapatıp, mühürledi.

Vatikan'da Papa'nın odaları mühürlendi

"BALIKÇI YÜZÜĞÜ" İMHA EDİLDİ

Kamerlengo Kardinal Farrell'in gözetiminde, ayrıca papalık mührü olan "balıkçı yüzüğü" imha edildi ve kilise hukuku uyarınca "Sede Vacante" yani Latince "makamın boş olduğu" ilan edildi. Vatikan resmi internet sitesi de durumunu "Sede Vacante" olarak güncelledi.

Vatikan'da Papa'nın odaları mühürlendi

PAPA'NIN ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN İLK TOPLANTI

Bu arada, Kardinaller Kongregasyonunun (Bakanlık), Papa Franciscus'un ölümünün ardından ilk toplantısını bu sabah yapacağı, bu toplantıda Papa Franciscus'un cenaze töreni için tarih belirlenebileceği ifade edildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Vatikan'da Papa Franciscus'un odaları mühürlendi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - Dünya
500

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

And olsun ki, "Allah üçten biridir" diyenler kafir olmuştur; oysa ilah, ancak bir tek Allah'tır. Dediklerinden vazgeçmezlerse, and olsun onlardan inkar edenler elem verici bir azaba uğrayacaktır.(maide 73) ölmeden önce, henüz tevbe için vakti varken sağlam bir imana dönmeli insan. Allah tektir, muhammed a.s onun peygamberidir. diğer peygamberler, isa, musa, ibrahim de Allahın peygamberidir. biz peygamberlerin ve kitapların hepsinin Allahtan olduğuna iman ederiz. son kitapla amel ederiz.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıA B:

Tapınak şövalyelerinin varisleri dünyaya sizin olduğunuz hiçbir zaman barış ve huzur gelmeyecek

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Hasta adamı tam iyileşme olmadan virüs ve mikrop alıp öleceği ortama kimler sebep oldu? Bence ölümünü bekleyip ölmeyince yerine geçmekte sabırsızlık gösterenlerin birisi olma ihtimali çok yüksek...

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBilgi Dünyası:

hiç işiniz gücünüz yok mu yaa nelerle uğraşıyorlar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.