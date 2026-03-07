Vatikan Büyükelçisi olarak atanan Fahrettin Altun kimdir?

Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği görevine atanan Fahrettin Altun, akademi, medya ve kamu yönetiminde uzun yıllar görev yapmış bir isim olarak tanınıyor.

İletişim bilimleri profesörü olan Fahrettin Altun, doktora eğitimini İstanbul Üniversitesi'nde tamamladı. Bir dönem ABD'de akademik çalışmalarda bulunan Altun, Türkiye'ye döndükten sonra çeşitli üniversitelerde görev aldı.

Altun; İstanbul Şehir Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve İbn Haldun Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptı. Bu kurumlarda bölüm başkanlığı ve dekanlık görevlerinde de bulundu.

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI VE MEDYA ÇALIŞMALARI

Akademik çalışmalarının yanı sıra düşünce kuruluşlarında da görev alan Altun, SETA İstanbul Genel Koordinatörlüğü görevini yürüttü.

Altun ayrıca Sabah, Akşam, Daily Sabah, Kriter, Anlayış, Yöneliş ve Küre gibi çeşitli yayın organlarında köşe yazarlığı ve yayın yönetmenliği yaptı.

Başta TRT kanalları olmak üzere ulusal televizyonlarda haber ve tartışma programları hazırladı ve birçok programa konuk oldu.

YAZDIĞI VE KATKI SUNDUĞU ESERLER

Türk modernleşmesi, siyasal iletişim ve kültürel çalışmalar alanlarında araştırmaları bulunan Altun'un başlıca kitapları arasında:

Modernleşme Kuramı (2002)

Türkiye as a Stabilizing Power in an Age of Turmoil (2021) yer alıyor.

Ayrıca Press Freedom in Turkey (2016), The Triumph of Turkish Democracy (2016), 15 Temmuz'da Medya (2017), Terörün Kökenleri ve Terörle Mücadele Stratejisi (2018) ve Toplumlar Arası İletişimde Yeni Dönem: Enformasyon Savaşından Dezenformasyon Savaşına (2023) gibi kitaplara bölüm yazarı ve editör olarak katkı sundu.

KAMU GÖREVLERİ

Fahrettin Altun, 25 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevine getirildi.

Daha sonra 10 Temmuz 2025'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanlığı görevine atandı.

Resmî Gazete'de yayımlanan son karar ile Altun, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi olarak görevlendirildi.