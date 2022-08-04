Tayvan gerginliği sonrası Çin, dünyaya meydan okudu: Ateşle oynayanın sonu iyi olmaz

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, dün Çin'in itirazlarına karşın Tayvan'a gitti. Tayvan'ı kendi topraklarının bir parçası olarak gören Çin, Pelosi'nin uçağının Tayvan'a inmesinin hemen ardından ABD'nin Pekin Büyükelçisi Nicholas Burns'ü Dışişleri Bakanlığına çağırarak, Washington'u bu hamlenin "bedelini ödeyeceği" konusunda uyardı. Çin Savunma Bakanlığı da Tayvan adası çevresinde bir dizi askeri tatbikat başlattı. ABD ve Tayvan ise Çin'in tehditleri karşısında geri adım atmadı.

"ULUSAL DAVAYA İHANET EDİYOR"



Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyareti nedeniyle adadaki hükümetin lideri Tsai Ing-wen'i "ulusal davaya ihanet" etmekle suçladı. ABD'nin "demokrasi" bahanesiyle Çin'in egemenliğini ihlal eden kötü niyetli eylemler içinde olduğunu ifade eden Vang, "Tsai Ing-wen'in temsil ettiği, Tayvan'ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçı güçler, ABD'nin kuyruğuna takılarak büyük (Çin) ulusal davasının haklılığına ihanet ediyor." dedi.

"ATEŞLE OYNAYANIN SONU İYİ OLMAZ"

Vang, söz konusu eylemlerin uluslararası mutabakatı bozamayacağını, Tayvan'ın ana karaya dönüşüne yönelik tarihsel eğilimi değiştiremeyeceğini vurgulayarak, "Ateşle oynayanın sonu iyi olmaz. Çin'in egemenliğini ihlal eden cezasını bulacaktır." dedi.

ABD'YE DE TEPKİLİLER

Çin Dışişleri Bakanlığı, Pelosi'nin uçağının önceki gün Tayvan'a inmesinin hemen ardından yaptığı açıklamada, ziyareti kınadığını bildirmiş, Savunma Bakanlığı da ada çevresinde "bir dizi askeri tatbikat" düzenleyeceğini duyurmuştu.

Dışişleri Bakanlığı, gece saatlerinde ABD'nin Pekin Büyükelçisi Nicholas Burns'ü çağırarak ziyarete dair rahatsızlığını iletmişti.

Pelosi'nin ziyaretinde "demokrasinin korunması ve savunulması" mesajları öne çıkmıştı. Temsilciler Meclisi Başkanı, Tayvan lideri ile görüşmesinde, "ABD'nin Tayvan ile dayanışması hayatidir. Tayvan'da ve dünyanın geri kalanında demokrasiyi koruma kararlılığımız değişmemiştir. Ziyaretimiz, ABD'nin Tayvan'a destek sözünü terk etmediğini açıkça göstermiştir." ifadelerini kullanmıştı.