Vahim iddia: İsrail, İran'a nükleer silah kullanmayı düşünüyor
İsrail medyası, İran'la savaşta korkunç bir iddiayı gündeme getirdi. Haberde, İsrail ordusunun İran'a yönelik nükleer silah kullanabileceği iddia edildi.
İsrail'in medyasından Haaretz, İsrail ordusunun İran ile devam eden savaşta nükleer silah kullanma ihtimalini değerlendirdiğini iddia etti.
"NÜKLEER" SEÇENEĞİ KAPALI KAPILAR ARDINDA KONUŞULUYOR
Haberde, hükümetin savunma stratejilerini güncellediği ve "stratejik caydırıcılık" adı altında en uç askeri seçeneklerin kapalı kapılar ardında tartışılmaya başlandığı öne sürüldü.
Bu iddia, İsrail'in hava savunma stoklarındaki daralma sonrası gündeme geldi. Uzmanlar, nükleer seçeneğin telaffuz edilmesini savaşın küresel bir felaket riskine doğru evrildiğinin en ciddi göstergesi olarak yorumlarken, bölgedeki tansiyonun tarihin en yüksek seviyesine ulaştığı vurgulanıyor.
ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.