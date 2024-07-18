Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanlığına yeniden seçildi

Ursula Von Der Leyen, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) yapılan oylamada yeniden beş yıllığına Avrupa Birliği Komisyonu Başkanlığına seçildi.

Von der Leyen AP üyelerinin Strasbourg'da yaptığı oylamada 401 AP üyesinin desteğini aldı.

Avrupa Halk Hartisi'nden (EEP) Von der leyen AB Komisyonu Başkanlığına ilk olarak 2019'da seçilmişti.

Von der leyen beş yıl daha görev yapacak.

Von der leyen gizli oylamadan önce yaptığı konuşmada, askeri harcamaları artırarak Avrupa savunmasına önem vereceğini ve iklim hedeflerine bağlı kalacağını vurguladı.

Von der leyen ayrıca "Avrupalı yaşam biçimini yok edecek demogoglar ve aşırılıkçılara" karşı uyarıda bulundu ve AP'deki "tüm demokratik güçlerle" işbirliği sözü verdi.

Von der Leyen "Son beş yıl bunu tek başımıza yapabileceğimizi gösteriyor. Bunu tekrar yapalım" dedi.

AB Komisyonu'nun 13. Başkanı olan Alman siyasetçi Ursula von der Leyen, 1 Aralık 2019 tarihinde bu göreve başlayana kadar, Avrupa kamuoyunda çok fazla tanınan bir isim değildi.

Evlenmeden önceki soyadı Albrecht olan Ursula Gertrud von der Leyen, 1958 yılında Brüksel’de doğdu.

Avrupa Topluluğu'nda memur olan babası Ernst Albrecht'in, Alman Hristiyan Birliği Partisi'nde (CDU) siyasete atılması üzerine, 13 yaşındayken ailesiyle birlikte Almanya’ya döndü.

Ülkesinde ekonomi eğitimine başlayan Ursula Albrecht, babasının siyasi konumu nedeniyle Almanya Kızıl Ordu Fraksiyonu'nun (RAF) kendisini kaçırmayı planladığı haberleri üzerine Londra'ya taşındı.

Sıkı güvenlik önlemleri altında Rose Ladson takma adıyla Londra'da bir yıl ekonomi eğitimi alan Ursula Albrecht, 1980 yılında Almanya’ya dönerek tıp eğitimi aldı.

Ursula Albrecht, 1986 yılında kendisi gibi hekim olan Heiko Echter von der Leyen ile evlenerek, eşinin soyadını aldı.

Hannover Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1987 yılında mezun olan Ursula von der Leyen, kadın hastalıkları konusunda uzmanlaştı.

2015 yılında Von der Leyen'in 1991'de verdiği doktora tezinin intihal içerdiği iddia edildi. Yapılan inceleme sonucu tez sayfalarının yüzde 43'ünün intihal içerdiği ve 23 vakada, iddiaları doğrulamayan alıntılar kullanıldığı öne sürüldü.

Hannover Üniversitesi, 2016 yılında "tezin intihal içermesine rağmen aldatma niyetinin kanıtlanamadığı" sonucuna varıldığını açıkladı.

Bir süre tıp fakültesinde ders veren von der Leyen 1990 yılında babasının partisi CDU'ya katıldı. 2003 seçimlerinde Aşağı Saksonya Eyalet Parlamentosu milletvekili olan von der Leyen, 2005 yılına kadar yerel hükümette sosyal işler, kadın, aile ve sağlıktan sorumlu bakanlık görevinde bulundu.

Almanya’daki 2005 seçimleri öncesi dönemin muhalefet lideri Angela Merkel tarafından, "gölge kabineye" seçilen von der Leyen, Merkel'in Başbakan olmasının ardından, Federal Aile İşleri ve Gençlik Bakanı oldu.

Fotoğraf altı yazısı,Von der Leyen 2005'te Merkel hükümetinde Aile Bakanı olarak görev almıştı.

İlk kadın Savunma Bakanı

Bir sonraki seçimlerden sonra Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı olarak atanan von der Leyen, 2009-2013 yılları arasında bu görevde kaldı.

Merkel kabinesinde en uzun süre görev alan von der Leyen, 2013 yılında Almanya’nın ilk kadın Savunma Bakanı oldu.

Merkel sonrası Almanya'nın yeni lideri gözüyle bakılan Von der Leyen, Savunma Bakanlığı'nın harici danışmanlık firmalarına sözleşmelere aykırı olarak kaynak aktardığı iddiaları üzerine itibar kaybına uğradı.

Yapılan soruşturmalarda görevi sırasında danışmanlık şirketleriyle yapılan sözleşmelerde usulsüzlük saptandı.

Soruşturma sırasında von der Leyen'in iki telefonuna el kondu ancak telefonlardaki verilerin soruşturma komisyonuna gönderilmeden silindiği belirlendi.

Muhalefet partileri, delillerin kasıtlı olarak yok edildiğini savunarak von der Leyen aleyhine suç duyurusunda bulundu.

İç politikada sıkıntılı günler geçiren von der Leyen, 2 Temmuz 2019'da AB Komisyonu Başkanlığı için önerildi.

Hakkındaki iddialar nedeniyle Alman parlamenterlerden istediği desteği bulamayan von der Leyen Avrupa Parlamentosu'nda 327'ye karşı 383 oyla AB Komisyonu Başkanı seçilmişti.