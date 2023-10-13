Ürdünlüler, Filistinlilere destek için İsrail sınırına doğru yürüyüşe geçti

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık vererek 7 gündür Gazze'ye bomba yağdıran İsrail ile Filistin arasındaki kanlı çatışmalar sürerken bölgede dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

KARAYOLU ÜZERİNDE SINIRA DOĞRU İLERLİYORLAR

Yerel basında çıkan haberlere göre yüzlerce Ürdünlü, İsrail'in hedefi olan Filistinlilere destek için sokağa indi. Ellerinde Filistin bayraklarıyla trafiğin aktığı esnada karayolu üzerinde ilerleyen kalabalığın, İsrail sınırına doğru ilerlediği görüldü.

ÜRDÜN KRALI 2. ABDULLAH MESAJI VERMİŞTİ

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Ürdün Meclisinin 11. dönem açılış oturumundaki konuşmasında İsrail-Filistin çatışmasına değinmişti. Ürdün Kralı, "Filistin topraklarında şu an yaşanan tehlikeli şiddet olayları ve saldırılar, bölgemizin ancak iki devletli çözüme dayalı kapsamlı adil bir barışla güvenlik ve istikrara kavuşabileceğini kanıtlıyor" demişti.

"FİLİSTİN'İN TACI KUDÜS KENTİDİR"

Filistin'i savunmaktan vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Abdullah, sözlerini şöyle sürdürmüştü; "Pusulamız Filistin olmaya devam edecek, Filistin'in tacı Kudüs kentidir. Bölgemiz ve tüm halklarımızın barış içinde yaşayabilmesi için kardeş Filistin halkı tüm haklarını elde edinceye kadar adil davasını ve çıkarlarını savunmaktan geri durmayacağız. Ürdün de zorluklar ne olursa olsun Kudüs'teki Müslüman ve Hristiyanların kutsallarını savunma duruşundan taviz vermeyecek."