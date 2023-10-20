Ürdünlüler Filistin ile Dayanışma İçin Gösteri Düzenledi

Ürdün'ün başkenti Amman'da binlerce kişi Filistin ile dayanışma için gösteri düzenledi. İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana aralıksız şekilde sürdürdüğü saldırılara tepki gösteren göstericiler, Ürdün-Filistin sınırının açılmasını istedi.

Ürdün'ün başkenti Amman'da binlerce kişi Filistin ile dayanışma için gösteri düzenledi.

İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana aralıksız şekilde sürdürdüğü ve binlerce Filistinlinin ölümüne yol açan saldırılarına tepki gösteren Ürdünlüler, cuma namazı sonrası Amman'daki Hüseyin Camisi önünde toplandı.

Filistin bayraklarıyla Hüseyin Camisi'nden Nahil Meydanı'na yürüyen binlerce kişi, Ürdün-Filistin sınırının açılmasını istedi.

Eylemciler, "Filistin, Filistin, halkın özgür ey Filistin", "Vur, vur, Tel Aviv'e vur" ve "Canımızla, kanımızla, kurtaracağız seni ey Aksa" şeklinde sloganlar attı.

İsrail'in Amman Büyükelçiliğinin kapatılmasını talep eden göstericiler, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da Filistinlilere uyguladığı şiddete karşılık verilmesini istedi.

Ürdün Kamu Güvenliği Müdürlüğünden dün yapılan açıklamada, İsrail sınırında Filistin'e destek gösterilerinin yapılmasına izin verilmeyeceği bildirilmişti.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk, 4 bin 137 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 81 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 12 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.