Ürdün Kralı 2. Abdullah askeri üniformayı giydi

ABD, İsrail ve İran arasında tırmanan savaş 10. gününde tüm şiddetiyle sürerken Ürdün'den dikkat çeken bir görüntü geldi. Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın asker üniformasıyla orduyu ziyaret ettiği fotoğraflar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

ÜNİFORMAYLA KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Orta Doğu'da gerilimin giderek arttığı bir dönemde Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın orduya yaptığı ziyaret dikkat çekti. Resmi kaynaklar tarafından servis edilen fotoğraflarda Kral Abdullah'ın asker üniforması giydiği görüldü.

MESAJI FOTOĞRAFLARLA VERDİ

Kralın bu ziyareti, bölgede artan savaş gerilimine karşı Ürdün'ün güvenlik mesajı olarak yorumlandı. Ordu mensuplarıyla bir araya gelen 2. Abdullah'ın askeri yetkililerle bölgedeki gelişmeleri değerlendirdiği ifade edildi.

Ürdün'de yayımlanan görüntülerde Kral Abdullah'ın askeri birliklerle sohbet ettiği ve sahadaki durum hakkında bilgi aldığı görüldü. Askeri üniforma tercihinin ise bölgedeki gerilimin tırmandığı bir dönemde verilen sembolik bir mesaj olduğu değerlendiriliyor.